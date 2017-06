Le député d’Antalaha a de nouveau accès à son compte bancaire. Ses avoirs en banque ont été gelés dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent.

Avec promptitude. L’informa­tion a circulé dans les travées de l’Assem­blée nationale mardi. Des députés en ont même eu la confirmation par sms. Les comptes bancaires du député Jean-Pierre Laisoa, élu à Antalaha, ont été dégelés. Contacté hier, l’intéressé a confirmé l’information.

Indiquant être encore en réunion, le député Jean-Pierre Laisoa dit Jaovato n’a toutefois pas donné plus de détails quant aux raisons de ce gel et dégel. Il s’agirait, néanmoins, d’une mesure conservatoire dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent. Un dossier qui aurait été transféré par le Service de renseignement financier (SAMIFIN) au procureur de la Répu­blique d’Antananarivo, en mai 2016. Une somme importante déposée sur les comptes du député, « immé­diatement » transférée sur celui de son épouse, en 2009, aurait déclenché des suspicions de malversation.

Le gel des avoirs bancaires du député Laisoa a amené ses camarades de la Chambre basse à convoquer Charles Andriamiseza, ministre de la Justice, pour l’interpeller sur le sujet, le 15 juin. Une séance à huis-clos durant laquelle le garde des Sceaux a été « malmené » par les députés, comme s’en gargarisent ces derniers. Pour accentuer la pression sur le membre du gouvernement, le soutien au pouvoir par « la majorité » a été remise en cause.

Affirmant avoir été l’un des principaux soutien du président de la République, durant sa campagne électorale en 2013 dans la région Sava, le député Laisoa a été élu à Tsimbazaza comme indépendant. Il s’est, ensuite, inscrit dans les rangs des fervents défenseurs du pouvoir. Un détail fortement mis en exergue durant la séance à huis-clos du 15 juin, affirment des indiscrétions.

Outre les arguments politiques, les députés seraient allés jusqu’à vociférer que des enquêtes soient également ouvertes sur des ministres dont ils estiment « l’enrichissement rapide douteux ». La fibre sociale aurait également été tirée. La société du député, dit Jaovato, emploierait des dizaines de personnes « qui ne pourront pas être payées à cause du gel de ses comptes ».

Rapide

Seul, face à toute une institution et acculé, le ministre Andriamiseza, selon ce que rapportent des députés, aurait indiqué à l’assistance qu’il allait faire en sorte que « la question serait rapidement réglée », en réponse aux enjeux sociaux du sujet. De prime abord, les propos du membre du gouvernement ont été prestement traduits en actes. Ceci, vu la proximité de l’information sur le dégel des comptes bancaires de l’élu d’Anta­laha, avec les vives interpellations du 15 juin à Tsimbazaza.

Une promptitude qui pourrait intriguer. Au regard de la loi sur le blanchiment d’argent, qui fait partie du cadre juridique régissant les champs d’action du Service de renseignement financier (SAMIFIN), la réponse au tollé des députés pourrait ne pas déroger aux convenances. L’article 27 du texte dispose que « les autorités judiciaires et les fonctionnaires compétents chargés de la détention et de la répression des infractions liées au blanchiment peuvent saisir les biens, en relation avec l’infraction objet de l’enquête (…) ».

À l’alinéa 2 de l’article 29, la loi prévoit cependant que « la main levée de ces mesures peut être ordonnée à tout moment à la demande du ministère public ou, après avis de ce dernier, à la demande de l’administration compétente ou du propriétaire ». À l’Assemblée natio­nale, le 15 juin dernier, il a été dit que l’élu d’Antalaha qui dénonce « un harcèlement » a été convoqué par la Chaîne pénale anti-corruption (CPAC).

« Une convocation en pleine session parlementaire », qui a été l’autre motif de l’interpellation du 15 juin. Les indiscrétions indiquent que durant la séance à huis-clos, il a été dit que depuis le transfert du dossier par le SAMIFIN à la Justice, le député Jean-Pierre Laisoa a déjà été convoqué « à quatre reprises ».

Garry Fabrice Ranaivoson