Le chef de l’État aurait indiqué à des membres du bureau du Syndicat, une fin de non recevoir à leur demande de rencontre.

Refus. Pour le Syndicat des magistrats de Mada­gascar (SMM), les portes du palais d’État d’Iavo­loha pourraient rester closes. Durant un échange informel, en marge de la prestation de serment du bâtonnier de l’ordre des avocats mercredi, Hery Rajaonarimampianina, président de la République, aurait indiqué à des mem­bres du bureau du Syndicat une fin de non recevoir à leur demande de face-à-face.

« Le Président et des membres du bureau du SMM se sont rencontrés durant la cérémonie de prestation de serment du bâtonnier de l’ordre des avocats. Ils en ont profité pour lui rappeler notre souhait de le rencontrer. Il leur a toutefois répondu qu’il ne souhaitait pas nous rencontrer », a affirmé Fanirisoa Ernaivo, présidente du SMM, lors d’un échange hier. Le locataire d’Iavoloha aurait indiqué qu’il ne souhaite pas entrer dans le remue-ménage entre le Syndicat et l’administration.

À l’issue d’une assemblée générale extraordinaire le 4 août, au siège de la Cour suprême Anosy, le bureau du Syndicat a déclaré à la presse que les négociations avec le gouvernement pour trouver une réponse consensuelle aux revendications des magistrats a échoué. Brandissant la menace d’une grève illimitée, le SMM a pourtant affirmé rester ouvert au dialogue. L’organisation syndicale a ainsi réaffirmé une demande de rencontrer le président de la République.

À cette demande, le chef de l’État, jusqu’ici, n’a pas répondu de manière officielle, ni publique. Ses propos durant l’échange informel en marge de la prestation de serment de mercredi pourraient alors être considérés comme une réponse. À entendre les explications de la présidente du SMM pourtant, le syndicat estime « nécessaire » un face-à-face avec le locataire d’Iavoloha. « Cette rencontre est importante », a répliqué Fanirisoa Ernaivo.

Réforme

Selon les explications de la magistrate, le SMM souhaiterait soumettre et « convaincre » le président Rajaonari- mampianina de l’opportunité d’une initiative de réforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). « Cette réforme fait partie de nos revendications. Il y a des disfonctionnements qui permettent des représailles contre les magistrats au sein du CSM. Aussi, en tant que président du CSM et garant de l’indépendance de la Justice, le chef de l’État peut déclencher cette réforme », a expliqué la leader syndicale.

Le mandat des mem­bres actuels du CSM approchant de son terme, « ce serait une bonne occasion pour engager les réformes », a ajouté Fanirisoa Ernaivo. Le Syndicat serait en pleine cogitation d’une proposition de texte concernant cette mise à jour du Conseil supérieur, ainsi que le statut de la magistrature. Dans l’épisode 13 de son rendez-vous hebdomadaire, Hery Rajaonarimampianina a toutefois touché mot concernant sa position vis-à-vis de l’indépendance de la Justice.

« Le président de la Répu­blique accepte et respecte l’indépendance de la Justice. C’est la raison pour laquelle j’ai gardé le silence face aux affaires judiciaires où mon avis avait été demandé (…). C’est une question qui ne se pose même pas, le fait que le Président soit le garant de l’indépendance de la Justice est inscrit à l’article 107 de la Constitution », a déclaré le chef de l’État.

À entendre la réaction de la présidente du SMM hier, la réponse du locataire d’Iavoloha est considérée comme « évasive ». À l’écoute de l’épisode 13 du rendez-vous du chef de l’État toutefois, un refus de rencontrer le Syndicat cadre avec la ligne qu’il a gardée depuis le début quant aux antipathies entre le pouvoir Exécutif et les magistrats. Selon Fanirisoa Ernaivo, le SMM compte mener à terme l’élaboration des propositions de texte concernant la réforme du CSM et du statut de la magistrature. « Si personne n’y fait obstacle, tant mieux. Dans le cas contraire, nous ne nous laisserons pas faire », a-t-elle conclu.

Garry Fabrice Ranaivoson