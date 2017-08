La fin de l’attente. Six mois après le drame qui a défrayé la chronique, le dossier Antsakabary passe enfin au tribunal.

Une révélation. L’affaire Antsakabary passera enfin au tribunal. La dernière audition des quarante policiers incriminés s’est tenue le 16 août. Le dossier est en cours de finalisation en vue d’un transfert auprès du tribunal de première instance d’Antana­narivo. Concernant le

meurtre de deux policiers, l’affaire a été instruite au tribunal de première instance d’Antsohihy avec cinq personnes sous mandat de dépôt à la maison centrale.

Une avancée de ces dossiers que l’on doit à la ministre de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme, Onitiana Realy qui a réussi là où beaucoup ont renoncé: se rendre à Antsakabary. Le 18 février, deux policiers ont trouvé la mort, lynchés par la foule dans le village d’Ambalamanga.

Deux jours après, un peloton de quarante policiers a fait le tour de cinq fokontany pour incendier plus de quatre cent cases et blessant plusieurs habitants de cet endroit isolé. Le 25 février une délégation gouvernementale a tenté de rallier Antsakabary avec des tôles, ustensiles de cuisine, vivres et vêtements pour aider la population sinistrée, sans y parvenir.

Longue route

Il a fallu la témérité et l’opiniâtreté de la ministre Onitiana Realy pour mettre fin aux spéculations et aux suspicions autour de cette affaire douloureuse. Il reste donc à attendre le procès pour clore ce drame.

Après 3 jours de route et 6 heures à moto, la ministre Onitiana Realy et ses collaborateurs ont pu atteindre Antsakabary.

Outre cette bonne nouvelle pour la population, elle a pu débloquer la situation en amenant à destination les six mille tôles envoyées par le gouvernement mais retenues au pont Sofia depuis février. La ministre a pu les remettre à la population, de même que 7 tonnes de riz et de kits scolaires pour un millier d’élèves. Un soulagement pour les parents à la veille de la rentrée.

Une association de femmes s’est, quant à elle, vu remettre des machines à coudre, des charrues et des herses. Et Antsakabary a eu le privilège de bénéficier du projet Himo (Haute intensité de main d’œuvre). Pendant 5 jours, huit cent personnes ont procédé à des travaux de reconstruction et d’assainissement, moyennant 5000 ariary par personne et par jour. Sur cette lancée, les habitants ont décidé d’intégrer dans le projet Himo, la construction de puits. Une initiative saluée par Onitiana Realy qui a loué « le courage et la détermination de la population d’Antsakabary de se relever après le drame et les injustices qu’elle a subis ». Eh oui, la lumière est passée à Antsaka­bary qui vit à longueur d’année dans les ténèbres. Elle renaît de ses cendres.

Antonia Mamisoa