Sur la même longueur d’onde, la ministre de la Justice, Alexandrine Elise Rasolo, le syndicat des magistrats de Madagascar et celui des greffiers de Madagascar ont conclu des accords

Prometteur. Les membres du syndicat des magistrats et de celui des greffiers de Madagascar sont sortis du bureau de la ministre de la Justice sereins. Le rendez-vous entre les deux parties s’est déroulé au siège du ministère de la Justice à Faravohitra, hier.

À entendre la présidente du syndicat des magistrats de Madagascar (SMM), Fanirisoa Ernaivo, des avancées ont été constatées à l’issue de ce premier contact avec la nouvelle garde des Sceaux. « Des accords ont été conclus», soutient la présidente du SMM.

«L’espoir est permis», selon le président du syndicat des greffiers de Madagascar (SGM), Soloniaina Patrick Jaonary, lors de leur rencontre avec la presse, hier, en début d’après-midi, une réaction également partagée par Clément Jaona, vice-président du SMM. Parmi les accords trouvés, le ministère de la Justice s’est engagé à enclencher les réformes de la Justice et à sortir des circulaires relatives aux revendications du SMM.

La ministre a également promis la publication de certains décrets après une discussion en conseil du gouvernement.

Les participants à cette rencontre semblent être sur la même longueur d’onde. «La nouvelle ministre est issue du SMM. Elle connaît très bien les difficultés et les problématiques des magistrats», soutient Fanirisoa Ernaivo. Ils partagent les mêmes principes, comme le respect de l’État de droit et le respect de l’indépendance de la Justice. Ainsi, les négociations sont en bonne voie.

Délai

Toutefois, les dossiers remis par les syndicalistes ont été discutés dans leur globalité, d’autant que la nouvelle garde des Sceaux n’est qu’à trois jours de sa prise de fonction. «Nous accordons une semaine à la ministre pour examiner en détail les dossiers que nous lui avons remis. Après cela, nous reviendrons sur la table des négociations», poursuit la présidente du SMM. Un avis partagé par ceux du syndicat des greffiers, présidé par Soloniaina Patrick Jaonary.

Pendant cette première rencontre, les «patates chaudes», laissées par son prédécesseur, ont été également abordées. Il s’agit, notamment, de l’affaire concernant Riana Andriamandavy VII. Selon la présidente du SMM, la ministre a déclaré qu’elle « ne se soumettrait pas à l’ordre de quiconque et prendrait ses responsabilités par rapport à cette affaire. »

La balle est donc actuellement dans le camp de la ministre de la Justice, d’autant que les syndicalistes ont exigé l’élaboration d’un calendrier quant à l’exécution des décisions prises et à prendre. À l’allure des négociations, la menace de grève générale et illimitée semble s’essouffler, à moins que des événements inattendus surviennent entre-temps.

Andry Rialintsalama