En chef d’orchestre, le nouveau ministre de la Justice Alexandrine Élise Rasolo donne le ton. Elle prévoit une rencontre avec les membres du syndicat des magistrats de Madagascar et le syndicat des greffiers de Madagascar, ce jour.

L’espoir fait vivre. La nouvelle garde des Sceaux, Ale­xandrine Élise Rasolo a donné rendez-vous aux syndicalistes, ce jour.

Lors de la passation à Faravohitra, avant-hier, le ministre de la Justice a fixé le cap que prendra son département ministériel. «La vision du ministère que je dirige porte sur l’accélération des affaires judiciaires, le renforcement de la lutte contre la corruption et la restauration de l’image de la Justice. Bien sûr, je vais continuer les actions du ministre sortant», a-t-elle déclaré lors de son discours.

Depuis le premier semestre de cette année, le ministère de la Justice s’embrase d’un foyer de tension à l’autre. Le Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM) a multiplié les déclarations dénonçant une ingérence ou immixtion des hauts responsables du régime portant atteinte à l’indépendance de la Justice. En crescendo, les mouvements de revendication du SMM a commencé par des points de presse à plusieurs reprises. Il s’en est suivi le sit-in au mois de mai pour interpeller les dirigeants sur la situation de la Justice à Madagascar.

Grève illimitée

Non satisfaits, les syndicalistes ont observé deux journées de «grève d’indignation» au mois de juin. Il a fallu attendre le mois de juillet, après une semaine de grève générale pour qu’une rencontre avec le Premier ministre ait eu lieu. Les résultats des négociations au sein d’une commission tripartite créée à l’issue d’une séance de travail d’une semaine n’ont pas abouti. Ainsi, le SMM attend une prochaine assemblée générale pour décider la tenue d’une grève illimitée.

Réclamant également leur indépendance, le Syn­dicat des greffiers de Mada­gascar (SGM) a également emprunté un parcours similaire. La grève d’une semaine au mois de juin a abouti à une rencontre avec Solonan­drasana Olivier Mahafaly et la création d’une commission tripartite. Lors d’une déclaration, le 22 août, le SGM a donné un ultimatum d’une semaine qui a expiré mardi pour donner suite à leurs revendications.

Néanmoins, le SGM attend les actions et réactions de la nouvelle ministre. «Effectivement, l’ultimatum a expiré hier mais avec l’avènement de la nouvelle ministre, nous sommes confiants qu’elle prendra en considération notre cas», soutient Haja Randriambololona, président du SGM.

La réunion de ce jour constitue donc un baptême de feu pour le ministre Alexandrine Elise Rasolo. Sa nomination suscite un espoir dans les rangs des magistrats et des greffiers, d’autant que cette ancienne présidente de la cour de cassation auprès de la Cour suprême connaît très bien les problématiques des syndicalistes. Afin d’optimiser leur force, le SGM et le SMM envisage de créer une fédération syndicale.

Les observateurs espèrent que les parties prenantes s’accordent sur l’objet de ce rendez-vous en distinguant rencontre, revendication et négociation.

Andry Rialintsalama