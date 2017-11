Le dossier Antsakabary revient dans les débats. Des affirmations contradictoires risquent de renforcer les méfiances de l’opinion publique autour de la lenteur du traitement de cette affaire.

Imbroglio. Dans le cadre du respect des droits de l’Homme et de la lutte contre l’impunité, l’affaire Antsakabary a été l’un des sujets de discussion durant la consultation entre le gouvernement et l’Union européenne (UE) à Mahazoarivo lundi, pour préparer le prochain dialogue politique.

Selon le communiqué de presse du rendez-vous, Alexandrine Elise Rasolo, ministre de la Justice, aurait assuré que les enquêtes sont en cours sur les évènements d’Antsakabary. À l’issue des échanges, Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, a indiqué à la presse internationale qu’autant du côté des villageois que de celui des policiers, il y a des détentions. Selon le chef du gouvernement, les enquêtes traînent, car nous avons du mal à avoir des témoins à charges.

Des mots qu’il a repris hier au Carlton Anosy, en marge d’un évènement sur le plan stratégique de l’amélioration du système d’enregistrement des actes d’état civil. Ceci pour affirmer qu’il n’y a pas de justice à deux vitesses. Ce dossier sera mené à terme. Dans la foulée, le cabinet du ministère de la Sécurité publique a également tenu une conférence de presse, hier, pour réaffirmer que l’affaire est déjà entre les mains de la Justice.

Le commissaire principal Jean Rostand Rabialahy, directeur de cabinet du ministère de la Sécurité publique, a même appelé tous ceux qui ont des preuves des faits d’Antsakabary, notamment des images, dont certaines circulent depuis quelques jours, à les remettre à la Justice. « Si ces images sont authentiques, pourquoi ne les avoir dévoilées que neuf mois après les faits, car elles ne figuraient pas parmi les éléments de l’enquête », a-t-il déclaré.

Vidéo des exactions

Contacté, Seth Andriama­rohasina, rapporteur de la Commission nationale indépendante des droits de l’Homme (CNIDH), démonte les arguments policiers et ceux du chef du gouvernement. « Des personnes victimes des exactions policières sont actuellement à Antana­narivo pour suivre l’évolution du dossier au tribunal. Avec leurs avocats, ils ont rencontré la CNIDH », a-t-il indiqué. Suite aux plaintes de ces personnes contre les policiers, en juillet, le dossier Antsakabary a été transféré au tribunal d’Antananarivo.

Comme quoi, il y aurait bel et bien des témoins à charge dans l’affaire. Parmi ces villageois de Befandriana Nord, ayant fait le voyage jusque dans la capitale, figureraient des familles de la vieille dame ayant péri dans l’incendie de son habitation, et une des femmes victimes des attouchements perpétrés par les policiers. Le rapporteur de la CNIDH ajoute, du reste, que la Commission serait en possession d’une vidéo des exactions des éléments de la police nationale.

« Nous sommes prêts à remettre cette vidéo aux autorités judiciaires si cela contribue à faire avancer l’instruction de l’affaire », soutient Seth Andriamarohasina. Les scènes de cette vidéo cadreraient avec les témoignages collectés durant la descente à Antsakabary des mem­bres de la Commission des droits de l’Homme, et inscrits dans leur rapport publié en mars. Des indiscrétions indiquent que cette vidéo aurait été découverte récemment, lors des investigations menées par la CNIDH.

Au téléphone, le commissaire principal Rabialahy a indiqué qu’ils allaient demander cette vidéo à la Commission, réaffirmant que durant les descentes sur place faites à trois reprises, aucune existence de vidéo n’a été signalée. Pourquoi cela n’apparait que neuf mois après les faits ?. Tout élément de preuve concernant l’affaire devrait, toutefois, être pris en compte, qu’importe le moment de sa découverte. Les faits dans cette localité du district de Befandriana Nord remontent en février.

Le 18 février, des villageois ont lynché à mort deux policiers accusés d’extorsion de fonds. En réponse, une quarantaine d’éléments des Forces d’intervention de la police (FIP) de Mahajanga et Antsohihy ont organisé une expédition punitive, comme le qualifie la CNIDH, le 22 février. Ils ont incendié quatre-cent quatre-vingt-sept habitations et martyrisé les villageois. Si les poursuites contre les villageois ont été promptes, celles contre les violences policières semblent singulièrement traîner.

Garry Fabrice Ranaivoson