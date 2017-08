Après son sacre national acquis sur la RN4 dimanche, le champion de Madagascar en cyclisme revient sur son succès et nous livre ses ambitions pour le reste de l’année.

Comment gagne-t-on le championnat de Madagascar de course en ligne ?

Tout d’abord, je tiens à dire que le cyclisme reste avant tout un sport collectif. J’ai pu gagner car j’étais soutenu par des coéquipiers qui avaient les jambes pour m’aider dans mes efforts. J’étais seul en échappée et ils ont réussi à contrôler les adversaires qui voulaient me rattraper. Ma réussite est d’abord le fruit d’une sérieuse préparation avec mes camarades du club Force cycliste sportive d’Analamanga (FCSA). Nous accomplissons, chaque dimanche, deux cents kilomètres sur la RN4 avec un aller-retour Antana­narivo-Anka­zobe, et pour m’entretenir, je roule une heure chez moi sur mon vélo fixe.

Le FCSA a marqué le championnat national avec votre victoire et celle de Jean Marc Rakotonirina, dans la course contre la montre individuelle. Comment vous sentez-vous au sein de ce club ?

Nous sommes une équipe et nous sommes solidaires. L’appui en équipements fournis par le club nous aide vraiment à nous exprimer durant les compétitions régionales et nationales. J’ai un vélo de marque Specialized que le club a mis à ma disposition ainsi que d’autres matériels et accessoires. Cela constitue un réel avantage et une source de motivation pour mes coéquipiers et moi.

Parlez-nous un peu de votre carrière car votre nom est assez nouveau dans le monde du cyclisme malgache.

J’ai commencé le cyclisme quand j’avais 21 ans en 2003. Par la suite, j’ai dû arrêter pour des raisons professionnelles, de 2004 à 2008. J’ai persévéré et j’ai obtenu une sixième place au classement général durant le Tour cycliste international de Madagascar en 2009. J’ai été ensuite vice-champion de Madagascar en 2012, mais j’ai dû faire un break en 2015 et 2016. Actuellement, je suis assez motivé pour obtenir des résultats sur la scène nationale et internationale

Sur la scène internationale, justement, quel serait votre objectif cette année ?

C’est bien d’être cham­pion de Madagascar, mais il faut fournir davantage d’efforts pour maintenir le niveau. Mon prochain objectif serait de décrocher au moins une étape durant le Tour cycliste international de Madagascar au mois de décembre. Comme je ne suis pas un grand coureur de sprint, je dois effectuer des échappées en solitaire pour atteindre cet objectif. Mais avant cela, il faudra avoir de bons résultats durant le Trophée des As et pendant le Grand Prix de l’amitié. Ce n’est qu’ainsi que je pourrais briguer une place en équipe nationale.

Propos recueillis par Dina Razafimahatratra