Les judokas Réunionnais et ceux de Saint Michel ont dominé les débats lors du tournoi international de Madagascar ce week-end à Ankorondrano.

La Réunion sur la plus haute marche. Les Réunionnais ont brillé en raflant douze médailles d’or dont cinq chez les minimes, quatre chez les juniors, deux chez les cadets et une chez les seniors.

Le Judo club de St Michel a, pour sa part, arraché dix titres. Les collégiens ont ravi quatre chez les seniors, quatre chez les minimes et une chacun dans les catégories des juniors et cadets. Le club d’Amparibe a décroché trois titres chez les seniors dames.

La finale de la catégorie -48kg était une affaire entre JSM et la victoire revient à la championne de Mada­gascar, Tatiana Andrianaivo­ravelona face à Diana Kwan Hu. Et les deux autres titres ont été ravis par Mirana Rakotovao chez les -52kg qui a défait en finale Ravaka Ramarolahy de l’USCAJ et Valérie Brenda Andriantiana chez les -57kg. Cette dernière a écarté en duel final Adelicia Nomenjanahary.

Le quatrième titre a été remporté par Hasina Rakotovao qui s’est imposé face à Setra Razafialison du club Capricorne Toliara en finale des -73kg seniors hommes. Les collégiens sacrés champions chez les minimes sont Hary Nomena Andrianaivo (-38kg), Lova Mahaisoa Randrianasolo (-66kg) et Lova Andrianasolo (-73kg) pour les garçons et Laura Rasoanaivo Razafy (-57kg) pour les filles.

Les Réunionnais ont, de leur côté, dominé les catégories jeunes minimes en gagnant cinq médailles chez les minimes et quatre chez les juniors. La Réunion a remporté trois chez les minimes garçons grâce à Lucas Virassamy Rangassamy (-42kg), Romane Lucilly

(-46kg) et Fontaine Robin (-60kg), et deux chez les filles par Celia Pause (-36kg) et Lucie Viroleau (-63kg).

Les Réunionnais ont aussi brillé chez les juniors en raflant quatre sacres, dont trois chez les filles par la Malgache naturalisée française, Naomi Raharison qui a battu Mihata Andriamifehy de l’Esca, puis Zoe Hale chez les -63kg et Lea Fontaine chez les plus de 78kg. Cette dernière a écarté en finale la championne malgache de la catégorie, Isilo Aicha.

Insatisfaisant

Un des clubs phares du pays, l’Esca, se trouve en troisième position au classement des médailles avec sept d’or. Ce club était plutôt plus à l’aise chez les cadets où il a pu récolter quatre métaux précieux. Les titres ont été signés Juane Karmella Andria­mahenina chez les

-48kg et Navalona Razafima­haravo -57kg pour les filles et du côté des garçons, Isamel Rakotonirina (-55kg) et Rayan Ravelojaona (-66kg). Ce club a gagné deux autres chez les juniors par Lita Rambeloson (-66kg) et Nirina Julot dans la catégorie des lourds de plus de 100kg. Et sa septième médaille d’or a été ravie par Kenny Andrianiaina chez les -50kg minimes garçons.

« Le niveau technique du tournoi n’était pas satisfaisant vu qu’on est à la veille des examens et la moitié des membres de l’équipe nationale au dernier championnat d’Afrique n’était pas disponible… Et la délégation réunionnaise a aligné et a plutôt brillé chez les plus jeunes », tel est le constat du directeur technique national de la fédération malgache, Jean Jacques Rakoto­malala au terme des deux jeux de compétition.

Serge Rasanda