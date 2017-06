Le premier TIMAD aura lieu ce week-end au gymnase d’Ankorondrano. Cette version 2017 verra la participation des Réunionnais et Mahorais.

La fédération malgache de judo organisera le premier tournoi international de Madagascar (TIMAD), à la place du championnat de Madagascar version 2017.

Ce sommet national se tient chaque année au mois d’avril. « On vient d’abriter le 38e championnat d’Afrique à la mi-avril, et la fédération a décidé de ne plus organiser, pour cette année, le championnat national et mettre à sa place un tournoi international, un mois plus tard », explique Éric Saïd, secrétaire général de la fédération.

La toute première édition du TIMAD aura lieu les 3 et 4 juin, au gymnase couvert d’Ankorondrano. À partir de cette olympiade, le deuxième mandat de l’équi­pe de Siteny Randriana­soloniaiko, président reconduit, la fédération projette une ouverture à l’international en terme d’orga­nisation d’évé­nement et de compétitions. La preuve, la fédération a pu accueillir deux compétitions internationales en six mois, le championnat d’Afrique et le TIMAD.

Une délégation de quarante combattants réunionnais et quatre pour celle de Mayotte seront en lice à ce tournoi régional. « Les Réunionnais se sont dits satisfaits de l’organisation des jeux de la CJSOI (commission de la jeunesse et des sports de l’océan indien) en 2016, et en plus le coût du déplacement est abordable », a ajouté le SG de la fédération.

Échange

Les délégations étrangères débarqueront la veille de la compétition, le ven­dredi 2 juin. « Pour cette première édition, on se contente de la participation de la région de l’océan Indien. Et on espère bien une participation plus large, pour les prochaines éditions, celles des pays africains et pourquoi pas d’Europe », a précisé, Éric Saïd.

Cette ouverture à l’international permet aux judokas du pays, de s’échanger avec ceux des autres pays. C’est une sorte de motivation ayant pour but de les pousser à aller plus loin dans la discipline. Quatre catégories sont concernées à ce TIMAD et seul le combat individuel sera au programme. Il n’y aura pas cette fois de combats de catégorie open ni par équipes. Les minimes et juniors monteront sur le tatami le, samedi 3 juin. Le lendemain, ce sera au tour des cadets et seniors d’entrer en lice.

« Les juniors qui veulent se surclasser pourront encore participer, le dimanche, aux combats des seniors », a souligné Saïd. La fédération ne présentera pas une équipe nationale à ce premier TIMAD. Chaque club peut présenter ses combattants, « mais les membres de l’équipe nationale seront surement de la partie à ce tournoi international », a-t-il précisé. Dix sur les douze ligues existantes y seront représentées.

Serge Rasanda