Deux clubs, Saint Michel et Esca ont défendu les couleurs de la Grande île à l’Open des Mascareignes à la Réunion. Les Malgaches ont brillé avec cinq médailles d’or.

Les judokas malgaches n’ont pas démé­rité à l’Open international des Mascareignes. Ce rendez-vous régional qui s’est tenu à la Réunion les 26 et 27 août a réuni plus d’une centaine de combattants venant des îles voisines comme Maurice, celle hôte et Madagascar. Repré­senté par deux clubs de la capitale, la Grande île a remporté en tout onze médailles.

La délégation malgache composée des combattants du Judo Club Saint Michel et ceux de l’ESCA est de retour au pays ce week-end. Le club d’Amparibe rentre avec sept médailles dont trois en or ravies par Laura Rasoanaivo, Riana Ramahe­farison et Rotsy Oeliarimalala Ranaivo. Ce club phare du pays a arraché quatre au­tres médailles, trois en argent remportées par Miora Rasoa­naivo, Miangola Fitia Andrianandriana, Antsa Rasoanaivo et une de bronze par Lucas Rasoanaivo.

Franc succès également pour le judo club de l’ESCA qui a pour sa part envoyé quatre combattants à la Réunion.

Le club d’ESCA a remporté quatre médailles dont deux métaux précieux ravis par Lita Rambeloson dans la catégorie junior -73kg et Rayan Ravelojaona, chez les cadets -66kg.

Habitués

Ce fils de Jean Yves Ravelojaona, directeur technique de l’ESCA et entraîneur national, a effectué un parcours sans faute, quatre combats et quatre victoires.

Lita, champion d’Anala­manga et de Madagascar en titre qui en était à sa quatrième participation à cet Open conserve son titre de la catégorie. Il a eu trois succès en trois combats disputés.

Ces deux judokas ont ces derniers temps l’habitude de participer à des compétitions à la Réunion car ils venaient d’y remporter des médailles lors d’un tournoi international en février. À l’Open des Mascareignes, ce club a remporté deux au­tres médailles de bronze, signées Ismael Rakotonirina chez les cadets -60kg et Kenny Phil Andrianiaina dans la catégories des minimes -50kg. Les parents des judokas ont pris en charge les frais de déplacement à ce genre de voyage.

Serge Rasanda