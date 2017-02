C’était une occasion pour la ligue de présenter la nouvelle équipe pour le mandat de 2016 à 2020, en pré­sence de plus de deux cent judokas issus de douze clubs à savoir Red, Esca, Saint-Michel, Hakudokan, Iarivo Judo, Tafiami, USCAJ, CCV, Cospn, Cosfa ainsi que les deux nouveaux clubs: Excelsior et Aceem Judo.

La nouvelle équipe de la ligue a profité de cette occasion pour primer les judokas d’Analamanga, médaillés au tournoi international de la ville de Saint-Denis. Il s’agit du médaillé d’or de la catégorie -46kg, Herizo Mickael du club Hakudoka, Fetra –73kg de l’Esca médaillé d’argent, Johanno – 46 kg de l’Esca médaillé d’argent et Ryan

– 66 kg de l’Esca, de bronze. Harena d’Hakudokan, classé cinquième chez les – 50kg et le coach Lita Rambeloson, chef de la délégation à la Réunion, ont eux aussi reçu leur part. Après l’appel à concours pour le nouveau logo de la ligue d’Anala­manga, le premier prix a été attribué à Tiana Ratsimbazafy de l’Excelsior.

Quant au programme d’activités de la ligue, le calendrier de l’entrainement d’ensemble mensuel au palais des sports Mahamasina est comme suit: le 29 mars, 26 avril, 24 mai, 28 juin, 28 juillet, 30 août, 27 septembre, 25 octobre et le 26 novembre. Le championnat se déroulera les 29 et 30 avril. Un mois plus tard aura lieu le 27 mai, le tournoi Fête des mères.

Le sommet régional en kata et par équipe se tiendra les 14 et 15 octobre. Entre temps, cinq dates seront réservées au stage de recyclage pour les arbitres à savoir le 18 mars, le 20 mai, le15 juillet, le 18 novembre et le 16 décembre.

Serge Rasanda