Élimination précoce au Grand Slam de Paris version 2018, qui réunit les quatre cent trois meilleurs judokas issus de soixante et onze pays. Il est toujours difficile pour l’olympien de Londres, Fetra Ratsimiziva, de franchir le premier tour d’un tournoi d’envergure planétaire.

Engagé dans la catégorie des moins de 81kg, dans le groupe B, le judoka du club de Balma à Toulouse s’est incliné d’entrée face au Portugais Matinho Joao. Ce dernier, champion d’Europe junior en 2015 et médaillé de bronze à l’Open de Casablanca au Maroc l’année dernière, a remporté la victoire par ippon à une minute et trente huit secondes du combat, comptant pour le tour préliminaire.

Après son élimination au premier tour du Grand Prix de Tunis fin janvier, Fetra vient de perdre dès son premier combat au Grand Slam de Paris, Le vice champion d’Afrique en 2012 est en quête d’une deuxième qualification olympique en participant à ces tournois qualificatifs pour les JO de Tokyo 2020.

Serge Rasanda