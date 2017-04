La réussite malgache attendue sera plutôt sur le côté organisationnel. Sur le tatami, la sélection malgache n’ambitionne pas plus que la médaille de bronze.

C’est parti. Les cham­pionnats d’Afri­que de judo débutent ce jour, au Palais des Sports et de la culture de Mahamasina, à partir de 9h.

En tout, on attend la participation de 200 judokas issus de vingt-cinq pays qui évolueront dans seize catégories, en ce qui concerne les combats ou shiaï. L’épreu­ve de Kata regroupera trois au­tres épreuves, le nage no kata, le katame kata et le kime kata où il y aura deux représentants par pays, par épreuves. Les chances malgaches d’aller chercher le titre continental sont infimes.

Efforts à fournir

La meilleure chance malga­che n’était autre qu’Asara­manitra Ratiarison, médaillée de bronze durant le sommet continental de 2016. Malheureusement, elle ne sera plus de la partie, pour cause de maternité. Brenda Valérie Andria­tiana, aussi, qui n’a pu se préparer comme il faut, a décidé de faire une impasse sur ces championnats d’Afrique qui se jouent à domicile.

« Le niveau de nos judokas en équipe nationale est très moyen et est encore bien loin du niveau des meilleurs combattants africains. Les 80 % de l’effectif de notre équipe nationale sont des cadets et juniors et ils gagneront beaucoup en expérience. On peut ambitionner de décrocher au mieux une médaille de bronze. Un travail est à fournir pour revenir à un niveau bien meilleur d’ici quelques années. On pense tout de même faire bonne impression en kata », relativise, Jean Jacques Rakotomalala, directeur technique national de la fédération malgache de judo.

Quoiqu’il en soit, les dés sont jetés et on démarre aujourd’hui les championnats d’Afrique avec les catégories -48kg, -52kg, -57kg dames et les -60kg, -66kg et -73kg hommes. Les éliminatoires se dérouleront le matin et les phases finales seront prévues à partir de 16h30. Un premier constat qui nous dira plus du niveau réel de nos judokas par rapport aux meilleurs africains du moment.

Dina Razafimahatratra