Heure H pour les deux judokas malgaches engagés dans le championnat du monde à Budapest. Fetra Ratsimiziva dans la catégorie des -81 kg et Daniela chez les -63 kg représentent Mada­gascar à ce sommet de la crème mondiale. Il s’agit donc de deux expatriés. Ils disputeront leur premier combat ce jour.

Selon Briand Andria­nirina, 4e vice-président de la Fédération malgache de judo, les deux judokas se sont bien préparés et peuvent causer la surprise. « Ce sera très dur, vu le niveau mais Fetra basé à Paris et Daniela au Japon, ont eu la meilleure préparation possible », pronostique Briand Andrianirina présent à Budapest dans les loges VIP en tant que special guest , aux côtés de quinze hautes personnalités dont le président russe Vladimir Poutine qui est aussi président de la fédération russe de judo, le président mongolien Battulga Khaltmaa également président de la fédération mongolienne de judo Premier ministre hongrois Viktor Orban, de Marius

Viger, president de la Fédération internationale de judo et de Csanyl Sandor, president de OTP Bank et president de la fédération hongroise de football,un multimilliardaire. C’est dire.

Pièce rare cherche fédération

Briand Andrianirina, dont la présence à Budapest est sujette à interprétation, a tenu à préciser qu’il n’a pas démissionné de son poste de president de la fédération malgache de kick-boxing . « Ce n’est pas une démission, c’est une prise de position dans la mesure où mon mandat se termine et que j’estime qu’après deux mandats ,il faut désormais passer la main. Ceci dit je continuerai à aider le kick » a-t-il souligné.

Briand Andrianirina prendra-t-il en main le judo? Rien n’est moins sûr. Toutefois Briand Andrianirina est prêt à répondre aux sollicitations d’autres disciplines si on a besoin de son expérience s’il y a une bonne entente et que les règles du jeu sont bien définies. Il pourrait également se présenter à l’élection de president de la fédération d’une discipline qu’il choisira lui-même. Avis donc aux amateurs. Voilà une espèce rare à conquérir.