L’équipe nationale malgache entame le quatrième regroupement en vue du championnat d’Afrique de judo sur le sol malgache en avril.

En vue du championnat d’Afrique de judo, de combat et de kata sur le sol malgache, du 14 au 16 avril, l’équipe nationale entame déjà le quatrième regroupement, depuis ce week-end et ce jusqu’à samedi, au gymnase couvert de l’Académie nationale des sports à Ampefiloha.

Vingt-sept présélectionnés issus de cinq ligues régionales à savoir le Sud Ouest, la Haute Matsiatra, Vatovavy fitovinany, Atsinanana et Analamanga, suivent un entraînement sous l’encadrement du directeur technique national de la fédé­ration malga­che de judo, Jean Jacques Rakotomalala et quelques entraîneurs nationaux. Quatorze titres de catégories différentes seront en jeu en combat, sept chez les hommes, entre autres, les

-60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg et sept aussi pour les dames à savoir les -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, +78kg.

En marge du sommet continental de combat se déroule la toute première édition du championnat d’Afrique de kata. Quatre épreuves seront au programme et chaque pays aura droit d’aligner deux couples par épreuve, sauf pour les équipes. Les trois épreuves du sommet de kata sont le nagenokata, le katamenokata et le konenokata.

En équipes, chaque formation est composée de cinq éléments, et les catégories concernées pour les hommes sont celles -66kg, -73kg, -81kg, -90kg et +90kg et pour les dames sont les -52kg, -57kg, -63kg, -70kg et plus de 70kg.

Expatriés

« Nous serons représentés dans toutes les catégories en combat et en kata. Nous allons aligner des juniors qui ont brillé lors des derniers jeux de la CJSOI 2015… Chaque pays participant devrait s’inscrire auprès de la fédération internationale de judo (FIJ) et la date d’engagement est ouverte a partir du 25 mars », a confié le directeur technique national, Jean Jacques Rakotomalala.

« La participation des expatriés reste encore à confirmer », selon toujours ce technicien numéro un du judo malgache. La liste des membres de l’équipe malgache qui défendront les couleurs nationales à ce sommet continental sera donc connue vers la fin de ce mois mars, ainsi que les pays engagés qui disputeront ce championnat d’Afrique de combat et de kata.

Un des entraineurs nationaux de l’équipe malgache a avoué que les maghrébins seront les principaux adversaires de nos judokas.

Serge Rasanda