Sept judokas bénéficieront d’un stage au Japon en vue de la préparation aux championnats d’Afrique et aux JO de Tokyo. La première vague partira ce dimanche.

Avant leur départ, les sept judokas bénéficiaires des deux programmes de stage au Japon ont été reçus et félicités hier par l’ambassadeur du Japon, Ichiro Ogasawara. La première vague de la délégation, composée de cinq judokas et d’un coach, quittera le pays ce dimanche 27 janvier. Cinq des sélectionnés par la fédération malgache de judo sont dans la catégorie seniors. Ils suivront un stage de courte durée, à savoir trente-huit jours. Les deux autres sont des bénéficiaires de bourse olympique, d’une durée de trois ans, en vue de la préparation aux prochains Jeux olympiques de Tokyo 2020. « Le gouvernement du Japon redouble d’efforts pour promouvoir le sport, à travers de multiples programmes d’échanges sportifs, avec différents partenaires à l’échelle mondiale », a annoncé l’ambassadeur du Japon, Ichiro Ogasawara dans son discours, avant de présenter les deux programmes.

Ils sont financés par le ministère des Affaires étrangères du Japon et le Comité international olympique. Trois des cinq seniors sont des filles, dont deux du club Saint Michel, en l’occurrence Tatiana Andrianaivo­ravelona dans la catégorie -48kg et Mirana Rakotovao -52kg, et la troisième du Judo Club d’Ihosy, Haingoniaina Ramiandrisoa Ramilavonjy, -78kg. L’unique garçon du groupe estun judoka de CCS Toliara, Kevin Royce Herilanto Andriamanoelina, catégorie -66kg. Ils seront accompagnés du coach national et également député de Madagascar, Hery Manoelina Ratovoson.

Qualificatif aux JO

Les deux juniors qui suivront un stage de longue durée, trois ans en tout, en vue de la préparation aux JO de Tokyo sont Ellana Tessia Tsirinirina -52kg du CSS Toliara et Damiella Nomenjanahary, -63kg. Elles passeront les trois ans de stage à l’Université internationale des arts martiaux, dans la préfecture de Chiba au Japon. « Ces deux judokates ont été choisies selon nos objectifs, tout d’abord d’avoir un titre de champion d’Afrique, et secundo de qualifier des combattants aux Jeux olympiques », a souligné Siteny Randrianasoloniaiko.

« Au retour du groupe de cinq judokas, le coach nous transmettra la performance de chacun pour déterminer qui d’entre eux iront défendre les couleurs nationales aux championnats d’Afrique à Tunis, prévus du 12 au 15 avril. Ce sommet continental est qualificatif aux JO de Tokyo, et ceux qui remporteront le titre pourront aussi bénéficier des bourses olympiques », a précisé le président de la fédération malgache. L’ambassadeur du Japon, Ichiro Ogasawara a rappelé le propos du Premier ministre japonais Abe sur l’invitation du Japon à l’endroit des judokas malagasy dans la cadre du programme « sport pour demain ». Cette initiative du gouvernement japonais vise à apporter sa contribution internationale à travers le sport.

Le président de la fédération quant à lui a ajouté qu’« avoir cinq ou six en stage au Japon, pays d’origine de la discipline, pourrait changer le judo malgache ». Durant cette occasion a été présenté le judoka japonais Ryugo Ide, titulaire du grade de 3e dan. Arrivé en terre malgache ce 15 janvier, ce volontaire du Jica collaborera avec la fédération malgache de judo, et effectuera une mission sur le développement du judo à Madagascar pour une durée de deux ans.

