Trois en un. La fédération organisera, ce week-end, les championnats nationaux de kata et de combat pour les vétérans. Le challenge pour les ceintures noire et marron sera aussi au programme.

Compéti­tion inaugurale de la saison. Le championnat de Madagascar de kata, qui en sera à sa deuxième édition, débutera les activités de la fédération malgache de judo (FMJ) ce week-end.

En parallèle, ce sommet national de kata se déroulera, cette fois, en marge de deux autres compétitions d’envergure nationale, dans la petite salle du palais des sports Mahamasina. Pour le kata, la phase éliminatoire du championnat se tiendra dans la matinée du samedi.

Dont au programme, comme l’année dernière, les deux styles, à savoir le kata me nokata et le nageno kata. Les finales auront lieu dans l’après-midi.

Le staff technique de la fédération va insérer, en marge de cette activité inaugurale de la FMJ, deux au­tres compétitions de combat. Il s’agit du come back du championnat national réservé aux vétérans et aussi le challenge pour les ceintures noire et marron.

Le championnat de Madagascar vétérans hommes et dames se disputera en plusieurs tranches d’âge de cinq ans. À commencer par le M1 pour les hommes et F1 pour les dames, pour ceux ou celles entre 30 et 35 ans. Puis le M2 et F2 regroupe ceux ou celles âgé(e)s de 35 à 40 ans, et ainsi de suite jusqu’en M12 et F12.

« Kagami biraki »

En outre, il y aura aussi les différentes catégories de poids comme celles des seniors dans chaque tranche d’âge. Concernant le challenge pour les ceintures noire et marron, la compétition est ouverte à tous les pratiquants âgés de plus de quinze ans et ayant le grade minimum requis. Les techniciens de la fédération ont réparti les catégories en deux dont les -73kg et plus de 73kg pour les hommes, et pour les dames, -57kg et plus de 57kg.

Les éliminatoires du championnat vétérans et du challenge se dérouleront le vendredi après-midi et la phase finale le samedi après-midi avec celles du kata. Quatre ligues ont déjà confirmé leur participation à savoir Atsimo andrefana, Haute matsiatra, Atsinanana et Analanjirofo en plus d’Analamanga. Comme à l’accoutumée, la grande famille du judo malgache profitera de cette occasion pour célébrer le « kagami biraki », la traditionnelle présentation de vœux des samouraïs, une occasion de se partager le koba malagasy.

