À dix-huit ans, Judicaël Ratianarison a disputé pour la première fois les Masters, en France, cette année. Il parle d’une expérience enrichissante pour sa jeune carrière.

En 2015, Judicaël Ratianarison se révélait aux yeux de la planète, en Thaïlande. Le jeune bouliste malgache est devenu champion du monde de tir de précision, lors du Mondial junior.

Cette année, il a poursuivi son ascension, en participant pour la première fois aux Masters, en France, en compagnie de Carlos Rakotoarivelo, Taratra Rakotoninosy et Patrick Ramaminirina. Tout cela à juste dix-huit ans.

« Disputer les Masters était vraiment un honneur pour moi et j’ai apprécié chaque seconde. C’était une expérience très enrichissante pour ma jeune carrière, car on y a affronté des adversaires de haut niveau », affirme-t-il.

Logiquement, Judicaël Ratianarison, surnommé Bôlô, était le plus jeune des boulistes engagés dans la tournée 2016. Ce n’est pas une première pour Mada­gascar. Lors de l’édition 2014 déjà, Fitahiana Randrianantoandro avait été envoyé au front. Il était alors âgé de quinze ans.

« Au début, nos adversaires étaient un peu surpris en me voyant et en apprenant mon âge. Mais ils m’ont traité avec respect. Ils ont joué contre moi comme contre n’importe quel autre vis-à-vis, sans me sous-estimer », poursuit-il.

Cette année, la sélection malgache n’a pas réussi à sortir du lot. Elle a atteint les demi-finales à quatre reprises et a été éliminée en quarts de finale trois fois.

Style agressif

Un bilan qui ne lui a pas permis de se qualifier pour le Final Four, à Istres. « Bien évidemment, j’ai tiré des leçons de notre parcours. Il y a eu quelques confusions concernant le rôle de tireur de notre équipe, ce qui a influencé nos performances sur le terrain. Or, aux Masters, il faut surtout adopter un style agressif, en se basant sur les tirs, pour pouvoir l’emporter », conclut-il.

Pour Bôlô, la tournée 2016 est finie, mais sa carrière ne fait que commencer. Et il est promis à un bel avenir, vu son talent et sa précocité. Après le Mondial junior et les Masters, il enchaînera certainement avec d’autres grands tournois dans un futur proche.

Pour le cas de la Grande île, elle se tourne désormais vers la prochaine échéance internationale au calendrier, à savoir le Mondial senior hommes, qu’elle accueillera au mois de décembre.

Haja Lucas Rakotondrazaka