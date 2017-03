Njila a choisi de célébrer ses quarante ans de carrière en grande pompe. Poopy et de nombreuses vedettes seront invitées, en hommage à son beau parcours musical.

40 ans de scène, ça se fête ! Et cela ne pouvait passer inaperçu. Comme annoncé, Njila fait son grand retour cette année, tout en célébrant ses 40 années de carrière musicale. Pour cet anniversaire, Richard Rakotoarisoa alias Njila présentera un spectacle rempli de souvenirs. Le rendez-vous est fixé pour le dimanche 9 avril 2017 au Palais des sports et de la culture à Mahamasina.

Pour l’occasion, le chanteur a effectivement invité Poopy, une grande amie, à partager la scène avec lui. Celle-ci a marqué une grande partie de l’histoire de Njila, pour avoir été pendant des années la voix féminine du groupe. D’ailleurs, c’est avec lui que Poopy a commencé sa carrière, au début des années 1980. Elle a été la chanteuse attitrée du groupe Njila, avant de voler de ses propres ailes.

« Ils seront tous là pour interpréter ces morceaux qui ont tant émerveillé les fans en ce temps-là », déclare Andry Razakarivelo de Sound production. D’autres artistes seront également invités, à l’instar de Mahery, Anyah, Melky, Tovo J’hay et même le rappeur Raboussa. Les fans espèrent revoir la même ambiance, avec la nostalgie qui a su cultiver cette passion pour la musique des années 80, durant ces retrou-vailles.

Aspiration

Il est clair que ce retour sous les projecteurs est très attendu, et pas seulement par ses fans. Le 9 avril, les inconditionnels de Njila peuvent donc être sûrs de passer un excellent moment avec leur idole, au Palais des Sports. D’autant que pendant cet évènement, ils vont revivre Njila comme ils l’ont connu à ses débuts. « Ce sera du revy Njila dans tout son éclat », rassure Andry Razakarivelo.

Selon toujours l’organisateur, une quarantaine de titres seront au programme, et il n’y aura pas d’interprétation. Les tubes tels « Firaisankina », « Ianao ihany»… diffusés sur le petit écran donnent déjà un aperçu et un avant-goût de ce qui attend les spectateurs. Les mythiques chansons comme « Rivotra », « Ianao ihany », « Ilazao », et d’autres morceaux qui ont fait sa carrière, vont être revisitées. Comme à l’accoutumée, nostalgie et joie seront mélangées durant la prestation. D’ailleurs, les organisateurs restent assez peu loquaces quant aux prochaines apparitions de l’artiste, afin que chaque moment passé ensemble soit une rencontre émouvante.

Njila, en concert avec Poopy au Palais des Sports le 9 avril, un évènement à ne manquer sous aucun prétexte.

Sitraka Rakotobe