Rédemption. Le parti Antokon’ny kongresin’ny fahaleovantena an’i Madagasikara (AKFM) a célébré ses 58 ans samedi. Lors d’une réunion pour marquer le coup, à Andranvohangy Ambony, cette formation bientôt sexagénaire a milité pour redorer le blason des partis politiques.

« La situation actuelle doit être l’occasion pour réhabiliter l’image des partis politiques, pour rompre avec la soif de pouvoir et l’égoïsme », a été dit durant cette réunion de samedi. Selon les prises de parole, le contexte social trouble avec les multiples cas de vindictes populaires, les diverses contestations et incertitudes économiques, les partis politiques doivent jouer leur rôle.

D’après le parti AKFM cependant, « la population hésite à suivre les leaders politiques, car les faits et gestes, le comportement des partis politiques ne correspondent pas à leurs attentes. Cela contribue, pourtant, à l’enlisement de la conjoncture nationale ». Ces errements faciliteraient la tâche aux détracteurs des politiciens et des partis politiques, pour détourner l’attention de la population des problèmes sociaux, économiques et politiques.

Ce constat aurait, justement, motivé la tenue de la réunion d’Andravohangy Ambony, portant sur le thème traduit librement : « La place des partis politiques malgaches dans l’évolution de l’histoire de nation ». Une introspection à l’issue de laquelle l’AKFM a lancé un appel à tous les acteurs politiques à rectifier leur pratique.

G.F.R.