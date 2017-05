Plus de trois cent mille femmes meurent chaque année durant la grossesse ou lors de l’accouchement. Environ trois millions de bébés ne dépassent pas le premier mois de vie et deux millions d’enfants sont mort-nés. Ce sont les statistiques évoquées dans la déclaration de Babatunde Osotumehin, directeur exécutif du Fonds des Nations unies pour la population (Unfpa) à l’occasion de la célébration de la journée internationale des sages-femmes, ce jour. Beaucoup de femmes n’ont pas accès aux services des sages-femmes dans le monde.

Depuis 2009, l’Unfpa soutient plus de six cents écoles obstétriques qui forment plus de 80 000 sages-femmes dans plus de cent pays. « Nous devons étendre les programmes d’obstétrique, en préservant les normes mondiales les plus élevées, et promouvoir un environnement habilitant pour que les sages-femmes puissent servir effectivement les besoins des femmes et de leurs familles », ajoute le directeur exécutif de l’Unfpa dans sa déclaration.

But et rôle

À travers cette célébration, cette organisation des Nations unies voudrait rappeler l’importance de cette profession et de cet engagement pour l’humanité. Ainsi le thème véhiculé cette année « Sages-femmes, mères et familles: partenaires à vie », reflète le but et le rôle des millions de sages-femmes. À part, sauver des millions de vie, les sages-femmes aident également à éviter les maladies sexuellement transmissibles et alertent en cas de handicap tel que les fistules obstétricales, la transmission du VIH de mère à enfant ainsi que la mutilation génitale féminine. Elles préviennent également le décès et l’infirmité des mères.

Pour Madagascar, la commune urbaine de Mananjary a été choisie pour célébrer cette journée. Depuis le 2 mai, des consultations foraines, des séances de sensibilisation et des ateliers de renforcement de capacité des sages-femmes se sont déroulés dans la région de Vatovavy-Fitovinany.

Mamisoa Antonia