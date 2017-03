Une expertise à valoriser. En mettant à la disposition des journalistes et des médias, mais aussi des institutions, des collectivités et des associations un répertoire complet des femmes expertes intervenant dans divers domaines, la Société d’études et de réalisations audiovisuelles (Soread-2M), une société publique marocaine, vise à augmenter la visibilité de

l’expertise des femmes africaines dans l’espace public. C’est ainsi que ladite société lance le portail Africanwomenexperts.com et a officiellement présenté le projet aux journalistes africaines présentes au premier forum des femmes journalistes en Afrique qui s’est tenu le 8 mars à Marrakech, au Maroc.

La plateforme African­womenexperts donne aux femmes qui ont investi dans un domaine de connaissances l’occasion de mettre en évidence leur profil en tant qu’experte dans un domaine précis, mais elle permet aussi de connecter ces expertes africaines entre elles afin de promouvoir des opportunités professionnelles, mais aussi d’échanger des idées et de construire ensemble des projets panafricains. Le partage était, d’ailleurs, le maître mot de la première édition des Panafricaines qui a réuni une centaine de journalistes et de dirigeantes de médias africains issus de 24 pays d’Afrique francophone.

Il était question au cours des ateliers et des discussions, d’échanger sur la manière dont chaque média accueille les femmes en leur sein, et dont les femmes sont présentes dans les journaux. Au Maroc, la Soread-2M, initiatrice de la rencontre a mis en place un comité parité en vue de réfléchir sur ces questions, mais aussi de faire le suivi de la mise en œuvre de la Charte adoptée en 2015 par la société. Ladite charte, comme l’a indiqué dans son discours d’ouverture Khadija Boujanoui, présidente du comité parité et diversité 2M, vise non seulement à faire un suivi de la présence des femmes à l’antenne, elle tend aussi à lutter contre les stéréotypes féminins négatifs et les clichés qui sont présents dans les médias.

Lova Rabary Rakotondravony