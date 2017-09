Malgré l’ancienneté du centre d’accueil des enfants autistes Sammy O, le centre a besoin de collaboration externe. Dans le cadre de son appui à l’éducation, le club Innerwheel a décidé de consacrer la journée internationale de la paix à un acte de bienfaisance et a décidé de prêter main forte à ce centre. Ce club a réhabilité l’aire de jeu et a offert mille ballons spéciaux aux enfants autistes. « Nous sommes conscients que ces enfants autistes aussi ont besoin d’être éduqués car ils ne sont pas malades mais l’autisme étant un état et non une maladie », explique Tantely Rakoto­nirina, présidente du club Innerwheel.

Ce centre est ouvert depuis 1992 pour accueillir les enfants autistes. L’existence de cette aire de jeux leur permet de se développer intellectuellement selon les éducateurs de ce centre. « Les parents paient 100 000 ariary par mois. On considère cette somme comme une participation des parents pour le coût de deux goûters et d’un déjeuner par jour. C’est également avec cette somme que les éducateurs, l’électricité et le loyer sont payés », explique Bodo Raminoson, éducatrice au sein du centre Sammy O.

Dix enfants de trois à quinze ans suivent une éducation spéciale basée sur l’autonomie et la communication. Chaque enfant s’entretient avec un éducateur tous les matins. « Nous ne nous basons pas sur un programme, une technique ou une méthode à suivre mais nous nous adaptons au comportement de l’enfant et son milieu familial. Car il faut toujours respecter la particularité de chaque enfant », ajoute-t-elle. La fin de la journée internationale de la paix a été marquée par le lancement de plusieurs ballons blancs au Rova Manjaka­miadana, par les membres du club Innerwheel.

Mamisoa Antonia