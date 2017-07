Bien au-delà de la célébration de la Fête de la musique chaque année, « Hay » initié par le Voots Kongregation, célèbre toute une journée en ode à la richesse de la musique.

Une grande première dans la Grande île!». C’est ainsi que se découvre « Hay », avec une grande fierté de la part de ses organisateurs. Un mot, un signifiant, une description qui illustre pour eux, aussi bien la connaissance que l’étonnement devant la richesse musicale dont regorge la culture malgache. « Hay » représente également pour eux, l’unité dans la diversité ainsi qu’une fraternité intarissable, propre à nos valeurs culturelles. Eux, ce sont la bonne douzaine d’artistes et de musiciens qui composent actuellement le collectif Voots Kongregation.

S’affirmant comme inédit, cet événement célébrera en exclusivité la Journée internationale de la musique, ce 1er octobre, au Kianjan’ny Kanto à Mahamasina. Ce rendez-vous qui s’annonce festif, promet de mettre à l’honneur, la musique et les artistes originaires des quatre coins de la Grande île.

« On est fier de compter parmie les premiers à célébrer cette Journée internationale de la musique au pays. C’est un devoir, un honneur et un grand plaisir que l’on sera fier de perpétuer chaque année, à partir de maintenant », affirme Imiangaly Razafindrakoto du Voots Kongregation. À l’occasion, c’est un savant melting-pot de talents et de mélodies en tous genres qui se redécouvriront ainsi, auprès des mélomanes de la ville des Mille.

Une journée chargée

De 10 heures à 22 heures, « Hay » enivrera de musique le public qui se joindra à lui. Un grand carnaval débutera les festivités le matin, emmené par plusieurs groupes qui se sont joints au Voots Kongregation, à l’occasion. Outre ce collectif, ils sont nombreux à avoir répondu présents à cet événement. Imiangaly Razafindrakoto d’ajouter « L’essence-même de « Hay » pour nous, c’est de faire valoir le talent de ces groupes et artistes méconnus, d’horizons divers. C’est ainsi un privilège pour nous de les aider à se découvrir au grand public, le temps de cette journée ».

Le carnaval terminé, la grande scène du Kianjan’ny kanto verra chaque groupe se relayer face au public, et ce, jusqu’au bout de la nuit. Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, du Tsapiky au Jijy sakalava, en passant par le Mangaliba ou encore le Horija betsileo, les mélodies du terroir s’y conjugueront avec du rock, du blues, du funk et du « World music ». Humblement et simplement, « Hay » rentre dans la continuité des actions d’ores et déjà entamées par le collectif Voots Kongregation. Ceci a débuté depuis la réalisation de son film documentaire « Kiti-tsaina » qui incite à un éveil de la conscience collective à « Nirvan’Art » qui a honoré l’art à travers la gent féminine.

La liste des artistes et groupes qui participeront à l’événement sera annoncée progressivement par le collectif, d’ici le mois d’octobre. Voots Kongregation ne s’endormira pas sur ses lauriers d’ici là car des événements mensuels sont aussi à suivre. « À partir de ce mois d’août, on tiendra des manifestations culturelles ponctuelles qui surprendront sans aucun doute le public », clôt Rolf Razafindrakoto. Un appel à contribution à tous ceux qui souhaitent rejoindre les rangs du comité d’organisation de « Hay », est aussi lancé. Amoureux de musique, libres à vous de les contacter sur les réseaux sociaux.

Célébration méconnue ?

En ce 1er octobre, la musique et ses artistes seront à l’honneur ! Créée en 1975 par Lord Yehudi Menuhin, alors Président du Conseil international de la musique, cette journée sera consacrée à l’approfondissement de la réflexion sur le rôle de la musique. La Journée internationale de la musique constitue un accomplissement des activités des musiciens. Au delà du 21 juin, Fête de la musique, elle devient un événement visant surtout à enrichir la connaissance de cet art autant qu’à renforcer les liens de paix et d’amitié qui unissent les peuples, grâce à la musique. Dans cette optique, cette Journée internationale de la musique a pour objectifs majeurs de promouvoir la musique dans la société et de prôner les valeurs de l’UNESCO.

Andry Patrick Rakotondrazaka