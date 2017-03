La célébration de la journée du 8 Mars veut se démarquer par la mise en exergue

de la capacité des femmes pour des activités économiques. Un défi encore ambitieux.

Valoriser. Les cent cinquante stands mettant en valeur le savoir-faire des femmes des vingt-deux régions ont attiré des visiteurs au Palais des Sports à Mahamasina, depuis hier. Le lancement officiel de la célébration du 8 Mars, honoré par la ministre de la Population et de la promotion féminine, Onitiana Realy et celle de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monique Rasoazananera, a voulu donner plus de considération aux capacités des femmes.

« Mon industrie de transformation de miel dans la région Anosy est partie du constat que l’offre locale des paysannes et la demande sur le marché ne coïncident pas », explique Domoina Rasa­moelson, de la société Tatsimo. « D’un côté, il y a par exemple, une demande de 200 pots de confiture de miel et de mangue, et d’un autre, les productrices utilisent les manguiers comme combustible », continue-t-elle.

Les femmes tisseuses de Beloha Androy sont motivées et capables de produire pour honorer les commandes, mais elles manquent souvent d’informations et de matériels de production. « Des fois, nous nous sentons exploitées à cause des démarcheurs alors que nous vivons, au jour le jour, de cette activité de tissage de lamba de type firake, un tissu très prisé à l’étranger », raconte Fomeisoa Soanandrasana.

Efforts

Des entités d’appui technique et financier présentent une opportunité pour beaucoup de femmes. Et Perline Rasoloarinivo, vice-présidente de la coopérative Fipifi de l’Ihorombe de préciser « Nous disposons d’alevins et de l’appui des techniciens pour nous améliorer dans notre activité de pisciculture pour laquelle nous avons des commandes un peu partout dans le Sud et la capitale ».

Les femmes de la région Sofia, avec l’appui de Prospérer, veulent attirer d’autres femmes pour le moment au chômage, à s’atteler à des activités d’artisanat et de production de sésame. « Il faut vraiment renverser la tendance du faible engagement de la femme dans l’activité économique », souligne Emile Rafanomezan­tsoanante­naina, directeur régional de la Popu­lation et de la promotion féminine dans l’Androy. « La culture constitue une porte d’entrée pour le développement, et nous essayons de mettre en exergue les réalités et les capacités locales des femmes, pour peser fort sur l’économie régionale », ajoute-t-il.

Le groupement des femmes-entrepreneurs de Madagascar (GFEM) rassemble aujourd’hui quelques deux cents membres qui sont incités à se tourner vers des marchés de qualité et exigeants, en participant à des foires et des salons de haut niveau. Néanmoins, 70 % des femmes dans le monde vivent encore dans la pauvreté totale. Elles assurent pourtant les 2/3 du travail mais n’en tirent que 10 % du revenu. Le travail des femmes est souvent peu visible mais il est temps de comprendre que le 8 mars n’est pas seulement la journée de la femme, « C’est une journée de lutte pour l’épanouissement de la femme, ce n’est pas une journée de fête mais une journée d’activisme », précise, quant à elle, Johanessa Andonirina de Gender Links.

Mirana Ihariliva