Célébrée tous les 7 décem­bre, Madagascar n’a pas manqué de marquer la journée de l’Aviation civile internationale (JACI). Elle a été soulignée, hier, à Ivato, par le rappel du rôle important de l’aviation civile pour le développement socio-économique des États et au rôle unique que joue l’OACI (Organisation de l’aviation civile internationale) en aidant les États à coopérer et à mettre au service de l’humanité toute entière un réseau de transport rapide véritablement planétaire. L’objectif de la journée est, de ce fait, de sensibiliser l’opinion mondiale sur l’importance de l’aviation civile internationale.

Les acteurs du secteur aérien, tel que le ministère des Transports et de la météorologie, les entités travaillant avec l’ACM, la police de l’Air et des frontières, la gendarmerie nationale, les douanes, les compagnies aériennes, les gestionnaires d’aéroport, les centres de formation, la compagnie de handling, les prestataires de service ont été représentés à la cérémonie, témoignant que l’aviation civile fédère tous les pays membres de l’OACI et toutes les composantes de l’industrie aéronautique.

Réussite

Le secrétaire général de l’Aviation civile de Madagascar (ACM), Elijah Chingosho, représentant le DG de l’ACM, a rappelé les efforts et réalisations entrepris par l’ACM et l’industrie du transport aérien, notamment la sortie de l’annexe B et l’obtention du certificat du président de l’OACI en 2016 ainsi que l’obtention par certaines compagnies aériennes de l’aviation générale du certificat Third Country Operator (TCO). « La pertinence de nos actions a été reconnue par des organismes internationaux tels que l’OACI et l’IATA, à travers des audits qu’ils ont effectués ». L’ACM, en outre, est indiqué mettre en œuvre un programme national permettant d’assurer la sécurité et la sureté des opérations dans le respect des standards internationaux.

« Le transport aérien est un domaine qui évolue très vite. Il nous est donc demandé ensemble de nous adapter à tout changement et de garder un effort soutenu dans la durée et d’anticiper pour ne pas être laissé de côté », a conclu le SG de l’ACM.

Mirana Ihariliva