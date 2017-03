Avec un slogan aux allures facebookiennes, la Journée de la francophonie vise clairement les jeunes. Plusieurs évènements sont prévus, tous placés sous le signe du partage.

La célébration de la journée de la Francophonie le 20 mars, ne passera pas inaperçue cette année. Une ribambelle d’événements culturels et artistiques garnira, en effet, une programmation bien concoctée, de la part du Bureau régional pour l’océan Indien (BROI), d’ici là jusqu’à la fin du mois.

Diverses activités comprenant une série de spectacles, d’expositions, de tournois fraternels et de festivités s’organisent ainsi à travers les institutions culturelles partenaires du BROI de par la Grande île, le tout pour rendre honneur à la Francophonie. « Ciblant principalement les jeunes, la célébration de cette année invite ces derniers autour d’une réflexion et d’une organisation d’activités qui leur sont destinées, mais qui se focaliseront sur le numérique », souligne Malik Sarr, directeur du BROI. Une initiative qui appelle aussi aux élucubrations sur le changement, l’innovation, le développement durable et le partage des connaissances, aussi bien sur le plan culturel qu’économique.

Promouvant l’ouverture au monde et la générosité propre aux valeurs de la Francophonie, cette année, la célébration s’affiche fièrement à travers son slogan « J’aime, je partage mon 20 mars ».

Divertissements

Michaëlle Jean, secrétaire générale de la Francophonie d’affirmer comme suit dans son message, « Ce qui nous rapproche est plus fort que ce qui nous sépare, ainsi il importe de renforcer constamment les liens de coopération que l’on entreprend à travers la Francophonie. Dans le cadre de cette célébration, je réitère ma gratitude auprès de nos collaborateurs nationaux qui s’activent pour perpétuer, à nos côtés, ces valeurs de la Francophonie qui nous tiennent tous à cœur ».

Porté par le leitmotiv, « La langue française, notre trait d’union pour agir », plusieurs manifestations sont au programme tout au long de ce mois-ci. Des événements parrainés par le ministère des Affaires Etrangères, le ministère de la Culture, de la Promotion de l’artisanat et de la Sauvegarde du patrimoine, sont ainsi à découvrir à travers le réseau des vingt-neuf Alliances françaises de Madagascar et des vingt-deux Centres de lecture et d’animation culturelle (CLAC), ainsi que le Centre malgache pour le développement de la lecture et de l’animation culturelle (CEMDLAC).

Andry Patrick Rakotondrazaka