Cette année, la célébration régionale de la Journée du 8 mars se tiendra à Nosy Be pour la région Diana. Ce choix impose un travail intense organisationnel et logistique.

xPour donner un éclat particulier à cette date du 8 mars, célébrée dans de nombreux pays, le comité de pilotage des femmes antsiranaises travaille déjà à plein régime, deux mois avant le jour J. La deuxième séance préparatoire s’est déroulée dans la salle de réunion de la région Diana, mercredi. Une cinquantaine de femmes issues de nombreuses associations et des représentants des services techniques déconcentrés se sont concertés autour de l’épouse du chef de la région et du directeur du développement régional qui est une femme. Il a été question de présenter les cinq axes de la célébration, à savoir la valorisation de la femme, la solidarité, la démonstration, la sensibilisation et les loisirs. Des commissions ont été créées pour faciliter les tâches.

Toutes les entités présentes à la réunion ont présenté des thèmes différents afin de renforcer la capacité des femmes. Cela a porté, entre autres, sur l’autonomisation des femmes, leurs droits, la lutte contre le mariage des enfants… La formation dispensée par l’APMF aux épouses des pêcheurs et aux femmes qui travaillent sur le littoral, a beaucoup intéressé. De son côté, le Bianco donnera des explications sur la nouvelle loi sur la lutte contre la corruption.

Grande sensibilisation

Cette année, l’assemblée a décidé de mener un mois de sensibilisation et d’information destiné aux femmes qui s’étalera du 2 février au 2 mars, dans les cinq districts composant la région Diana. En outre, lors de la célébration à Nosy Be, un grand carnaval, un repas convivial, une expovente, et une grande soirée dansante seront programmés.

Mais pour justifier la raison de la célébration, des mesures ont été prises pour éviter que la mauvaise réputation de certaines femmes ne ternisse l’image de toutes. De fait, beaucoup profitent de cette occasion pour envahir les bars.

« Ce ne sera pas une journée de plaisir, mais une journée durant laquelle elles se feront reconnaitre par leurs réalisations, sans égard aux divisions, qu’elles soient nationales, ethniques, linguistiques, culturelles, économiques ou politiques. C’est une occasion de faire le point sur les luttes et les réalisations passées et surtout, de préparer l’avenir et les opportunités qui attendent les futures générations de femmes », résume Yasline, une des membres du comité de pilotage.

Raheriniaina