Josoa Rakotonindriana du Country Club a dévoilé la liste finale des invités à l’Open International BMOI/Air France, hier. Parmi eux figure le redoutable Gleb Sakharov, 307e à l’ATP.

Certains invités pour la troisième édition de l’Open Inter­national BMOI/Air France (Ndlr : 23 au 30 octobre) ne pourront finalement pas faire le déplacement, notamment le Français Yannick Thivant. Et donc, d’autres prendront leurs places. Il y a notamment les Réunionnais Jackson Thazar, Nicolas Latrille et Giovanni Roméo. L’Argentin dénommé Mateo Galdon sera aussi de la partie. Mais le Français d’origine ouzbek, Gleb Sakharov, classé 307e mondial, sera certainement la tête d’affiche » a annoncé Josoa Rakotonin­driana du Country Club Ilafy, hier en conférence de presse, au siège de la BMOI à Antananinarenina.

Cela permettra aux Malgaches d’avoir un aperçu du niveau de jeu du top 300.

Dans le camp malgache, Jacob Rasolondrazana sera le seul expatrié en lice, en provenance de l’île Maurice. À côté, on aura aussi les quarts de finalistes du tournoi Cap 2020, conclu dimanche dernier, ainsi que quatre joueurs ayant bénéficié de « wild cards » dont Harivony Andrianafetra entre autres.

Le tableau masculin sera constitué de vingt tennismen. La compétition débutera ainsi par un pré-tour.

Wild card pour Zarah

Après 2013 et 2014, l’Open International en est donc à sa troisième édition. « Après le tournoi ITF 10 000 dollars de l’an dernier, nous avons décidé de revenir à la formule open pour plusieurs raisons. Je tiens à remercier nos fidèles partenaires, qui sont toujours là chaque année, BMOI, Air France, Orange, Huawei, Renault, Allianz et DHL», a poursuivi Josoa Rakotonindriana.

Chez les dames, on aura le plaisir de voir jouer Irina Ramialison au Country Club. Zarah Razafimahatratra, titrée en 2014, a, quant à elle, bénéficié d’une « wild card ». En face, elles auront comme principales adversaires dans tableau de seize joueuses la n°2 namibienne, Kirsten Griessmann ; ainsi que la Polonaise Justyna Jegiolka, 650è à la WTA et qui compte une victoire contre Pliskova, l’actuelle n°5 mondiale, parmi ses plus brillantes performances.

La composition des tableaux et la programmation des matches seront dévoilées ce weekend. S’ensuivra une semaine de compétition intense sur la terre battue d’Ilafy. A terme, la totalité des primes à distribuer s’élè­ve à 13 millions d’ariary.

Haja Lucas Rakotondrazaka