L’opérateur en bois de rose s’exprime pour la première fois sur ses tourmentes judiciaires. Essayant d’éviter d’aborder l’épisode de sa détention provisoire, Johnfrince Bekasy martèle que ses activités sont légales.

Clean. La légalité de ses activités d’exploitation et d’exportation de bois de rose, et celle de sa situation vis-à-vis de la Justice sont les messages qu’a visiblement voulu faire passer Johnfrince Bekasy, nouveau président de l’association des natifs de la province d’Antsiranana (FITEFA), hier.

En marge de l’assemblée générale ordinaire de l’association provinciale, qui a également été l’occasion de l’installation officielle de son nouveau président, à l’espace Madagasikara, By-pass, l’opé­rateur dans le commerce de bois précieux s’est, pour la première fois, exprimé sur sa situation vis-à-vis de la poursuite judiciaire pour « des faits de corruption dans le cadre de trafic de bois de rose », dont il a fait l’objet en 2015.

Une réaction brève où l’homme a quelque peu tenté d’esquiver l’épisode de son placement sous mandat de dépôt par la Chaîne pénale anti-corruption (CPAC). « Je suis un opérateur en bois de rose qui exerce de manière légale. J’ai tous les papiers légaux m’autorisant à exercer cette activité. J’ai encore beaucoup de bois en stock, des bois de rose exploités et entreposés légalement », a déclaré Johnfrince Bekasy, à quelques journalistes qui l’on questionné sur le sujet, après qu’il ait donné un point de presse pour exposer son programme d’action à la tête du FITEFA.

Largement élu à la tête de l’association provinciale le 23 avril, Johnfrince Bekasy a été installé officiellement dans ses nouvelles fonctions, hier à l’espace Madagasikara, By-pass. Le renouvellement du bureau du FITEFA a justement attiré l’attention de l’opinion, à cause de la candidature de l’opérateur en bois de rose.

Adoubé

L’homme a en effet eu maille à partir avec le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) en 2015, dans le cadre d’une affaire de « trafic de bois de rose ».

Considéré comme étant le premier gros bonnet dans le milieu pris dans les filets du Bianco, le natif de la province d’Antsiranana a été placé sous mandat de dépôt par la CPAC. La détention préventive de l’exploitant de bois de rose n’a cependant pas duré longtemps. Quelques semaines après son entrée à la maison d’arrêt d’Antanimora, John­frince Bekasy en est ressorti, à l’étonnement de l’ensemble de l’opinion publique. L’exploi­tant de bois de rose a même pu s’envoler pour l’île Maurice sans crainte, au grand dam des interpellations et dénonciations des observateurs nationaux et internationaux.

Les circonstances de « sa libération » restent jusqu’à présent floues, car aux dernière nouvelles, l’affaire dans laquelle Johnfrince Bekasy fait l’objet d’une poursuite judiciaire n’est pas encore close. Lors de l’élection du président du FITEFA, le 23 avril, Emilien Rakotonan­drasana, responsable de l’organisation du scrutin a déclaré: « Ce qui a trait à la Justice ne nous concerne pas. Nous nous en sommes tenus aux critères requis pour prétendre à la présidence de notre association ».

Johnfrince Bekasy a martelé hier : « Je suis un opérateur en bois de rose qui exerce légalement ». Il a ajouté que « si j’ai pu quitter la prison, c’est que tout s’est passé de manière légale. J’ai présenté tous les actes attestant l’exercice légal de cette profession au tribunal. Si la justice a encore besoin de moi, je suis à sa disposition ».

Étant donné que la poursuite judiciaire concernant « les faits de corruption dans le cadre de trafic de bois de rose », constaté par le Bianco semble jusqu’ici sans suite, Johnfrince Bekasy s’affiche serein à la tête de l’association des natifs de la province d’Antsiranana. Une présidence adoubée, vraisemblablement, par les dignitaires étatiques natifs de cette province de Madagascar, et les membres du FITEFA, présents en nombre. Solonan­drasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, et Jean Max Rakotomamonjy, président de l’Assemblée nationale, ont entre autres fait acte de présence à l’assemblée générale d’hier, au By-pass.

Garry Fabrice Ranaivoson