Sa voix et sa personnalité sont bien reconnues sur la scène nationale du jazz. Joëlle Claude clôture une année fructueuse pour sa carrière, avec la sortie de son premier album.

Un nom à retenir pour tous les amateurs de jazz de toute une génération, depuis les années 90 à aujourd’hui. En effet, la chanteuse Joëlle Claude a constamment sublimé les scènes de la Grande île et d’Outre mer avec son talent pour le jazz vocal dans toute sa splendeur. Au cours de sa carrière, elle a su se forger une réputation auprès du public de jazz malgache, mais surtout auprès de ses pairs avec lesquels elle a beaucoup partagé. Joëlle Claude s’était affirmée comme la révélation du festival Madajazzcar, il y a vingt-trois ans de cela.

Elle a ensuite enchainé sur de prestigieuses collaborations avec des artistes de renom du jazz comme les Américains Lehnora Helm et Brandon MacCune, le trompettiste français Jean Loup Lognon, Hal Singer du Brésil ou le trio Esperanza et récemment avec Kaylène Peoples lors de la 27e édition du festival Madajazzcar. Portée par cette passion intarissable qu’elle a pour le jazz, Joëlle Claude a longtemps évoqué l’idée d’un album en solo. Elle s’est toujours plu à être plus proche de son public au devant de la scène et, a pris le temps de

peaufiner son projet.

Un riche contenu

L’heure est donc venue et elle donne rendez-vous aux amateurs de jazz pour le concert de promotion de son premier album au Cercle Germano-Malgache (CGM), le 25 novembre à 19h30.

Intitulé « Jazz-Joelle Claude», ce premier album de la chanteuse est tout à son image, laissant la part belle aux mélodies rythmées d’un jazz intemporel. Si elle est surtout appréciée du public pour ses brillantes interprétations, l’artiste a aussi brillé grâce à ses propres compositions qui mettent en valeur une facette créative de sa personnalité. L’album est, entre autres, porté par le morceau « Miala tsiny » avec lequel elle s’est redécouverte auprès d’une nouvelle génération de jazzmen et du jeune public.

« Cette année, j’étais rentrée en studio pour reprendre les choses là où je les avais laissées et pour entamer les enregistrements de ce premier album, tant attendu. Dans cet album, je retranscris donc ma personnalité ainsi que cet amour intarissable que j’ai pour le jazz », confie-t-elle. Sa plus grande force a toujours été son ouverture et sa générosité dans le milieu du jazz, lui permettant de toujours s’entourer des meilleurs.

Composé d’une bonne dizaine de chansons, ce premier album de Joëlle Claude est aussi garni qu’enrichi par les compositions inédites que ses illustres collaborateurs ont réalisées pour elle. On y retrouve donc la patte de Silo, des illustres Datita Rabeson et Tovo Andria­nandraina, mais aussi Do Andriambelo auxquelles s’ajoutent les créations musicales de l’artiste elle-même.

Andry Patrick Rakotondrazaka