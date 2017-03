La capacité de production de la centrale de Mandroseza II vient d’être renforcée. Auparavant, elle était capable de produire de l’eau potable de 3000m³/h. Actuellement, grâce aux travaux effectués, elle pourra atteindre 3 900m³/h selon la Jirama. Cette augmentation de 900m³/h devrait se ressentir sur le réseau d’eau potable de la capitale.

Améliorations

D’après la compagnie nationale d’eau et d’électricité, les travaux ont porté sur la mise en place d’un ouvrage composé de deux floculateurs en série suivi de deux filtres ayant au

total une capacité de traitement de 900m³/h et le raccordement de ces nouveaux ouvrages aux systèmes existants. Les essais techniques pourront débuter au mois d’avril.

L’augmentation de production d’environ 216 000m³/mois peut permettre la desserte de plus de 100 000 personnes. Les travaux effectués vont bénéficier directement aux zones Ouest et Nord-Ouest d’Anta­nanarivo. Ils offrent également la possibilité d’étendre les bornes fontaines communautaires et les branchements particuliers.

Par ailleurs, un projet en parallèle est aussi en cours de finalisation à Ankadivoribe. Il s’agit de la construction d’un nouveau système d’adduction d’eau potable d’une capacité de 120m³/h dans la zone Sud d’Antananarivo.

Lova Rafidiarisoa