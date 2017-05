Olivier Jaomiary priorise l’amélioration de la situation financière de la Jirama. La réduction des coûts et le relèvement graduel des tarifs entrent dans ce cadre.

La bonne gouvernance. Ce sera le cheval de bataille du nouveau directeur général de la Jirama, Olivier Jaomiary, pour redresser la compagnie et pour en faire une entreprise efficiente et en bonne santé financière. Dans ce sens, sa stratégie repose surtout sur l’amélioration de la situation financière de la compagnie. Celle-ci est axée sur l’accroissement des recettes et la réduction des coûts. L’augmentation des tarifs de l’électricité n’est pas à écarter. La déclaration du nouveau directeur général de la Jirama allait même dans ce sens lors de sa prise de fonction hier à Ambohijatovo.

« Nous allons ramener le coût de l’énergie à la baisse pour atteindre l’équilibre opérationnel en 2020. En même temps, une révision progressive des tarifs est aussi envisagée. Mais il faut ménager la chèvre et le chou », a déclaré Olivier Jaomiary le nouveau patron de la Jirama, lors de sa première rencontre avec la presse hier. Il n’indique pourtant pas le calendrier d’application de cette mesure. Mais l’on peut dire que des révisions pourraient être observées dans les trois prochaines années.

Pertes

La Jirama est confrontée actuellement à une situation financière très difficile. Les pertes s’élèvent jusqu’à un millier de milliards d’ariary. Le budget de fonctionnement de la compagnie est dépendant des subventions étatiques. « En 2014, la société a enregistré une perte de 800 milliards ariary. Alors que depuis 2009, l’État ne cesse d’injecter des subventions, dont les montants sont de l’ordre de 1000 milliards d’ariary. Tout compte fait, une perte de 2000 milliards d’ariary », a fait savoir Lantoniaina Rasoloelison, ministre de l’Eau, de l’énergie et des hydrocarbures.

Les tâches ne sont pas du tout faciles pour ce professionnel en gestion de ressources humaines et organisation d’entreprise. Il n’a plus le droit à l’erreur. L’engagement est déjà pris et le défi lancé. Dans cette optique, il compte sur une meilleure contribution de ses employés afin de fournir un meilleur service aux consommateurs finaux. « Le succès de la Jirama sera traduit comme celui du peuple malgache. Des réformes seront entreprises, et celles-ci commencent en interne », a-t-il déclaré

Lova Rafidiarisoa