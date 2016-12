La société Jovenna vient d’obtenir un nouveau contrat de livraison de carburant pour les centrales thermiques d’Antananarivo. Ce qui représente plus d’une centaine de milliards d’ariary.

Le courant passe entre la Jirama et la Jovenna. Cette dernière vient d’obtenir un contrat de livraison de carburant pour les centrales thermiques de la capitale. « Après un appel d’offre lancé par la Jirama, nous allons continuer à lui fournir du carburant », a fait savoir Benjamin Memmi, directeur général de Jovenna hier.

Le délestage qui a frappé Antananarivo et ses environs, depuis le début de la semaine dernière, avait duré jusqu’à six heures dans certains quartiers. Pour expliquer la situation, la Jirama a parlé d’un problème d’étiage au niveau des centrales hydroélectriques de Sahanivotry, Mandraka, Andekaleka et Antelomita. Le gouvernement et les dirigeants de la Jirama n’ont eu d’autres choix que de recourir à l’utilisation des centrales thermiques. La Jirama, n’ayant pas prévu le coup, se retrouve en manque de carburant.

« Nous sommes entrés en négociation avec les responsables étatiques et les différents acteurs pour trouver une solution à ces coupures de courant. L’achat de carburant représente 85% des charges d’exploitation. Et 75% de l’énergie produite provient des centrales thermiques. Une grande partie des subventions allouées à la Jirama est donc destinée à l’achat de carburant. Nous sommes sur le point de trouver des solutions sur ce problème de carburant », a expliqué Nestor Razafindroriaka, directeur général de la Jirama.

Faramineux

La semaine dernière, deux compagnies de distributions pétrolières se sont vues attribuées le marché de livraison de carburant pour la Jirama. Une compagnie pétrolière s’est engagée à la livraison de carburant d’une valeur de 5 milliards ariary pour les provinces. La Jovenna assurera celui du réseau interconnecté d’Antana­narivo. Mais aucun détail ne filtre sur les contenus ou la valeur du contrat.

La société Jovenna figure parmi les plus gros fournisseurs de la Jirama en terme de carburant. Selon des indiscrétions, la consommation quotidienne de la société nationale d’eau et d’électricité s’élève jusqu’à plus de 450m³ de gasoil.

Ceci représente à une somme faramineuse de 1,3 milliard d’ariary par jour avec le prix actuel à la pompe. Ce qui ramène à plus d’une centaine de milliards ariary pour les trois mois de contrat si le prix retenu est celui du marché. Dans les contrats précédents, le prix payé par la Jirama à ses fournisseurs de carburants était plus élevé que le prix à la pompe.

La Jirama bénéficie cette année d’une subvention de 300 milliards ariary. Celle-ci sera révisée à 250 milliards ariary pour l’année 2017. D’ici là, elle devra trouver la solution aux coupures de courant qui sont revenues en masse sur le réseau interconnecté d’Antananarivo après le sommet de la Francophonie.

Lova Rafidiarisoa