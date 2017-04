Le processus de recrutement des candidats au poste de directeur de la Jirama passe à une nouvelle étape. Après la réception des dossiers, le cabinet canadien SG Group, appelé pour l’occasion par le gouvernement malgache, prendra le relais dans la sélection de dossier dès aujourd’hui.

Les responsables de la société annoncent dans un communiqué avoir reçu 91 dossiers de candidature à ce poste. Les tâches ne seront pas du tout faciles pour ce cabinet canadien. Tout passera par le tri du CV des candidats répondant aux critères de sélection. À part être un bon manager, le candidat doit répondre à certains critères. Il doit, par exemple, avoir effectué des études sanctionnées par un diplôme de bac + 5 dans l’une des domaines de l’ingénierie, finance, économie, administration des affaires, juridiques, sciences appliquées et sciences humaines d’une université reconnue. Il doit ainsi avoir une capacité à diriger dans des situations de crise et sous pression, et être doté de connaissances approfondies des métiers de l’énergie et de l’eau et/ou une capacité d’apprentissage affirmée.

Après ce tri, des procédures de vérification seront effectuées pour chaque candidat répondant au profil recherché. Elle sera suivie d’une enquête de moralité du candidat, d’un entretien et d’une évaluation préliminaire. À l’issue de cette étape, dix candidats passeront des tests d’évaluation. « L’objectif est de passer de dix candidats à cinq. Ces derniers passeront par la suite à un nouvel entretien », indique-t-on auprès de la société énergétique. Le cabinet SG Group soumettra ainsi le nom des cinq candidats ayant réussi à cette ultime étape au conseil d’administration de la société. Celui-ci fera une proposition de trois noms au conseil des ministres qui tranchera.

Avec la nomination du directeur général, la mission de Lantoniaina Rasoloelison, l’actuel administrateur délégué de la société, devrait prendre fin. Son mandat ne devrait que durer trois mois après sa nomination le 19 janvier.

Par ailleurs, conformément aux engagements pris dans le cadre du Programme d’amélioration de la gouvernance dans le secteur de l’énergie (Pagose), financé par la Banque mondiale, la nomination de tous les cadres supérieurs devrait se faire en toute transparence. Après la nomination du nouveau DG et le bouclage du nouvel organigramme, d’autres appels à candidature sont ainsi attendus.

Lova Rafidiarisoa