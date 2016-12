Les habitants de la ville d’Antananarivo et les communes environnantes revivent leurs cauchemars. Le délestage frappe à nouveau.

Paroles en l’air. Les ordres donnés par le Premier ministre Olivier Mahafaly n’ont-ils pas été suivis à la lettre Dix jours après sa déclaration « d’avoir donné l’ordre » ou « le ton » aux responsables (de la Jirama) de mettre fin au délestage, plusieurs quartiers d’Antananarivo et ses environs ont été privés d’électricité hier. « J’ai donné l’ordre aux différents responsables qu’il n’est plus acceptable que ce problème de délestage revienne », avait déclaré le chef du gouvernement le 16 décembre, après que le délestage ait fait des siennes dans plusieurs quartiers de la capitale.

Ses ordres n’ont pas pu mettre fin à ce phénomène qui gangrène l’économie nationale. La coupure d’électricité a duré plusieurs heures hier. D’après les explications de la Jirama, « cet incident fait suite à un problème d’approvisionnement en carburant des centrales

thermiques ». Pourtant, la société nationale d’eau et d’électricité vient de bénéficier d’un approvisionnement en carburant d’une valeur de 30 milliards ariary. Cette solution d’urgence a fait l’objet d’une signature de protocole d’accord entre les dirigeants de la Jirama, le gouvernement et une compagnie de distribution pétrolière le 14 décembre dernier.

Eternelles rengaines

Depuis trois semaines, la Jirama fait face à un problème d’étiage au niveau de ses centrales hydroélectriques. Faute de pluie suffisante, la pression de l’eau n’arrive plus à faire tourner à plein régime les turbines de ces centrales. Pour y faire face, la société a toujours eu recours à des centrales thermiques, fonctionnant au gasoil pour la plupart.

Depuis belle lurette, les mêmes refrains ont toujours été entendus au niveau de la Jirama, avec ce problème de délestage. Les principaux motifs avancés sont toujours les problèmes financiers, problèmes d’étiage, pannes techniques, vétusté des infrastructures.

Jusqu’ici, les différentes promesses ou ordres donnés par nos dirigeants ne tiennent pas la route. Tout le monde se souvient des promesses présidentielles de résoudre ce problème après trois mois seulement de sa prise de fonction. Trois ans après cette déclaration, le délestage pèse un peu plus chaque jour.

Lova Rafidiarisoa