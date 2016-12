La difficulté financière de la Jirama oblige. Après d’âpres négociations, le fournisseur de la société nationale d’eau et d’électricité se montre plus souple sur le paiement des carburants. « La Jovenna a fait des efforts. Le paiement de la livraison de carburant actuelle s’étale

jusqu’en juillet 2017 », a fait savoir Benjamin Memmi, directeur général de la Jovenna hier au téléphone.

Cette compagnie pétrolière est l’un des fournisseurs de carburant de la Jirama. Elle assure, aux côtés des autres sociétés, la livraison de carburant aux centrales thermiques du réseau interconnecté d’Antana­narivo.

« Le contrat que nous avons avec la Jirama a été signé en avril. Cet accord est valable

jusqu’en mars », précise le patron de la Jovenna, qui ajoute que le contrat n’est donc pas nouveau, comme nous l’avons mentionné, hier.

La semaine dernière, la ville d’Antananarivo et ses environs ont été privés d’électricité pendant plusieurs heures. Cette situation chaotique est due à un problème d’étiage au niveau des centrales hydroélectriques de Sahanivotry, Mandraka, Andekaleka, et Antelomita.

L.R.