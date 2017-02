La Jirama mise sur le fuel pour réduire ses dépenses en matière de carburant. L’appel d’offres pour la fourniture de ce carburant est lancé, ce jour.

Relance. Après avoir été suspendu pour cause de manquements aux procédures de passation de marché, l’appel d’offres pour la fourniture en fuel lourd est à nouveau lancé. « L’appel

d’offres en fourniture de fuel lourd pour les six prochains mois est à la fois national et international et va être lancé au plus tard demain (ndlr : aujourd’hui). Il est ouvert à toute société capable d’offrir ce service », a fait savoir l’administrateur délégué de la Jirama, Lantoniaina Rasoloelison, hier, au cours d’une visite de la centrale thermique de Mandroseza.

« C’est un carburant liquide qui coûte moins cher que le gasoil pour l’exploitation des centrales thermiques. Il est à moitié prix du gasoil », précise l’administrateur délégué de la Jirama. Selon l’appel d’offres lancé en décembre 2016, la société d’eau et d’électricité a besoin de 161 543 m³ de fuel lourd pour les six prochains mois. Cette quantité devrait faire fonctionner une demi-douzaine de centrales thermiques sur les 102 centrales réparties à travers le pays.

Back-up

Le démarrage de la deuxième unité de la centrale thermique de Mandro­seza d’une puissance de 10 Mw s’est justement déroulé hier en présence de l’équipe dirigeante actuelle de la Jirama. « Cette unité vient rajouter la puissance de 10 Mw déjà installée au mois d’août de l’année dernière », annonce Lantoniaina Rasoloelison.

Il est prévu d’installer au total 40 Mw pour les quatre unités de la centrale de Mandroseza afin de combler la capacité d’une unité qui n’a été que de 7 Mw. Le troisième groupe est prévu être alimenté au mois de mars et le quatrième vers la fin du mois d’avril, toujours par fuel lourd. Les deux centrales d’Ambohimanam­bola qui fonctionneront au fuel lourd devraient également commencer à fonctionner dans les prochaines semaines.

Pour cette année, la Jirama envisage de réduire le recours aux centrales fonctionnant au gasoil et miser sur celles qui fonctionnent au fuel lourd. Celles-ci devraient servir de back-up lorsque les centrales fonctionnant à l’énergie renouvelable, notamment les centrales hydro-électriques seront en étiage.

Un choix à faire

À en croire Lantoniaina Rasoloelison, administrateur délégué de la Jirama, trois candidats seront présélectionnés puis proposés au Conseil des ministres qui choisira sur cette liste celui qui sera nommé nouveau directeur général de la Jirama. « Les dossiers seront adressés à l’administrateur délégué mais la sélection sera assurée par un cabinet de recrutement », explique le responsable. Ledit cabinet retiendra donc trois noms sur les postulants dont la liste sera close le 25 mars.

L’équipe de ce nouveau DG décidera des plans stratégiques et opérationnels ainsi que l’optimisation de la structure organisationnelle. La réflexion sur le statut exact de la Jirama est en cours et viendra avec la nomination du nouveau DG. Les efforts de redressement de la Jirama ont pour objectif d’atteindre l’équilibre budgétaire, charges-produits de l’exploitation de la société d’eau et d’électricité en 2020.

Mirana Ihariliva