Trois centrales hydroélectriques ont cessé leur production pour cause d’étiage. 800 m³ de carburant par jour seront nécessaires pour les centrales thermiques.

Le drame du délestage empire. Les coupures de courant devraient encore continuer dans les prochains jours pour la ville d’Antananarivo et ses environs. Il n’en reste pas moins pour les autres villes alimentées par la Jirama. « Il y aura du délestage pour aujourd’hui et demain (ndlr : mardi et mercredi). Mais je tiens à rassurer qu’on ne va pas célébrer l’année 2017 dans le noir », a déclaré Hery Bruno Nomenjanahary, directeur général adjoint en électricité de la Jirama lors d’un point de presse hier à Antsahavola.

Pour faire face au problème d’étiage qui sévit actuellement au niveau des centrales hydroélectriques, la Jirama s’est tournée vers l’utilisation des centrales thermiques. Par conséquent, la société nationale d’eau et électricité doit trouver au moins 800 m³ de carburant par jour pour les faire tourner. C’est pourquoi, le gouvernement et les responsables de la Jirama sont entrés en négociation avec ses fournisseurs pour la livraison en carburant en mi-décembre.

« La Jovenna va fournir une quantité maximale de 450 m³ de carburant par jour jusqu’à la fin de l’année pour les centrales d’Ambohimanambola. Aujourd’hui, nous venons de trouver un accord avec la société Galana pour une livraison maximale de carburant, sur un besoin de 350 m³ par jour, jusqu’au 3 janvier afin de pallier le délestage en province. La capacité de paiement de la Jirama nous empêche de faire des négociations de livraison sur une longue période », a annoncé ce cadre de la Jirama.

Changement climatique

Le pire reste encore à venir avec le changement climatique. Le problème d’étiage continue de sévir. La pression d’eau est insuffisante faute de pluie. Les turbines des centrales hydroélectriques ne tournent plus à plein régime. Trois centrales hydroélectriques se voient obligées d’arrêter leurs productions. « Il s’agit des centrales de Sahanivotry, Antelomita et Tsiazompaniry. Quant aux centrales d’Andekaleka et de Mandraka, elles ne produisent plus qu’un tiers de leurs capacités normales », a déclaré ce responsable.

Les besoins en énergie pour la ville d’Antananarivo sont estimés à 230 mégawatts. « Nous faisons en sorte qu’il y ait moins d’impact de délestage pour ce soir (ndlr : mardi soir). Nous devrions faire en sorte de trouver un gap de production de 30 mégawatt. Ainsi la centrale thermique de Behenjy devrait redémarrer ses activités à partir de demain (ndlr : aujourd’hui). La société Galana vient d’effectuer une livraison de carburant. Si tout va bien, la centrale de Behenjy devrait fournir 10 mégawatts pour le réseau d’Antananarivo », continue-t-il d’expliquer.

La population malgache devrait encore patienter pour bénéficier d’une électricité de qualité. « Tout le monde doit tirer des leçons face au changement climatique, et surtout avec ce problème d’étiage qui touche les centrales hydroélectriques », conclut-il.

Lova Rafidiarisoa