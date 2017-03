Huit candidats se sont manifestés. Ceux qui s’intéres­sent à ce poste auront jusqu’au 25 mars pour postuler.

Plus que quelques jours. L’appel à candidature au poste de directeur général de la Jirama devrait prendre fin ce vendredi. D’après Lantoniaina Rasoloelison, administrateur délégué de la société, huit candidats se sont manifestés jusqu’ici.

« Il n’est plus question de report de cette date du 25 mars. Le candidat sélectionné devrait mettre en priorité le redressement de la compagnie d’eau et d’électricité, avec comme objectif le retour à l’équilibre d’ici 2020 », a déclaré ce responsable samedi lors de la présentation des agents de recouvrement et releveurs de la société.

Le recrutement du DG de la Jirama est tellement attendu depuis plusieurs mois. Cette démarche entre dans le cadre du plan de redressement de la compagnie incité par le projet

d’amélioration de la gouvernance et des opérations dans le secteur de l’électricité (Pagose) financé par la Banque mondiale. La nomination de tous les cadres supérieurs devrait se faire en toute transparence. Après la nomination du nouveau DG et le bouclage du nouvel organigramme, d’autres appels à candidature sont aussi attendus.

Fin de mission

Le conseil des ministres du jeudi 19 janvier a nommé Lantoniaina Rasoloelison en tant que administrateur délégué de la Jirama. Cet ancien ministre des Finances de la Transition disposera de trois mois pour mener à terme sa mission, dont la mise en place des nouvelles structures de direction au sein de la Jirama. L’ancien candidat suppléant du parti Hery vaovao ho an’i Mada­gasikara (HVM) lors des sénatoriales, devait ainsi s’assurer la mise en œuvre de la procédure de nomination du DG de la JIrama par le biais d’un appel à candidature. Et une fois le DG nommé, la mission de Lantoniaina Rasoloelison devrait prendre fin.

Lova Rafidiarisoa