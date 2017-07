La Jirama envisagerait une hausse de 15% du tarif d’électricité pour les clients de haute tension et moyenne tension. Elle serait de 2,8% pour les particuliers.

Coup dur pour les entreprises. Elles semblent être les plus touchées par la révision à la hausse du tarif d’électricité. D’après une source proche de ce dossier, la Jirama envisagerait de réviser jusqu’à 15% les prix moyens de l’électricité pour les clients de haute tension (HT) et moyenne tension (MT).

Les entreprises paieraient le lourd tribut de cette politique de révision de tarif de la Jirama. Car dans le domai­ne de l’énergie, les clients qui souscrivent à ces niveaux de tension de fourniture électrique sont principalement des entreprises et industriels.

Pour illustrer un peu cette retouche envisagée par la Jirama, le prix du kilowat­theure passerait de 561 ariary à 645 ariary pendant les heures de pointe, pour les clients HT. La nuit, elle serait facturée à 65 ariary.

La semaine dernière, la société avait annoncé la révision de son tarif d’électricité à partir du 1er juillet. Le business plan de la société, validé par son conseil d’administration mi-juin, prévoit une hausse moyenne de 7,5%. « Cette hausse ne touchera cependant pas les clients issus des couches sociales aux faibles revenus. Les modalités pratiques de cette hausse seront publiées ultérieurement sur ce site », indique la Jirama sur son site internet.

Réduire les coûts

Or, les clients en basse tension (BT) pourraient voir une hausse dans leur facture. Car, selon notre source, la société d’État envisagerait une légère hausse des prix moyens à 2,8%. «Il n’y aura aucune hausse pour les premières tranches. Par contre, une hausse de 3,5% serait enregistrée pour les autres éléments de tarif », a fait savoir notre source.

Pour le moment, ces tarifs font encore l’objet d’une discussion en haut lieu, entre l’office de régulation de l’élec­tricité (ORE) et la Jirama.

La révision des tarifs en­trent dans le cadre de la politique de redressement de la société. Elle fait aussi suite aux engagements pris par le gouvernement dans le cadre du programme Facilité élargie de crédit (FEC) avec le Fonds monétaire international (FMI).

Dans ce sens, le gouvernement envisage de réduire les coûts et d’accroître les recettes, notamment, par des relèvements graduels des tarifs, si nécessaire, pour assurer un recouvrement total des coûts opérationnels. L’objectif est d’atteindre l’équilibre opérationnel en 2020, et de ne plus être dépendant de la subvention de l’État.

La dernière révision des tarifs d’électricité date de l’année dernière. Juste avant la conclusion de l’accord avec le Fonds, la Jirama a relevé à deux reprises les tarifs c’est-à-dire de 10% en juin puis de 5% en juillet. Et entre 2009 et 2012, aucune révision n’a été faite par les autorités de la Transition.

