La Jirama n’aura plus le droit à l’erreur. La répression concernant les vols d’électricité et d’eau commence à prendre forme. Trente quatre agents contrôleurs – verbalisateurs ont prêté serment hier au tribunal Anosy en qualité d’Of­ficier de police judiciaire, d’après le communiqué de la société. Ils auront à débusquer et verbaliser les fraudeurs.

« Ils sont immédiatement habilités à vérifier, à saisir, à constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, à confisquer tout matériel utilisé à des fins représentants des corps de délit comme le picage, la fraude, le vol de câble ou autres effractions. Ils sont également habilités à mener des enquêtes après des propriétaires », a indiqué la Jirama dans son communiqué.

La prestation de serment de ces agents, à la veille d’une mission d’évaluation du FMI, n’est pas fortuite. Dans leur lettre d’intention d’engagement dans le cadre du programme de Facilité élargie de crédit (FEC), les autorités entendent restructurer la Jirama pour en faire une entreprise efficiente et en bonne santé financière. Les pertes non techniques sont de l’ordre de 20%, et principalement liées aux branchements illicites. Voilà un bon clin d’œil aux missionnaires de Bretton Woods.

L.R.