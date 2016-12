La lumière fuit après le sommet de la Francophonie. Le délestage a frappé quasiment toute la ville d’Antananarivo et ses périphéries, hier, ainsi que plusieurs autres villes raccordées au réseau interconnecté d’Antananarivo (RIA). La coupure a duré des heures dans plusieurs quartiers.

« Mardi matin, la Jirama a encore fait des siennes. Nous étions privés d’électricité pendant plusieurs heures. On ne sait plus ce qui se passe », se désole un habitant d’Itaosy. Le même cas est constaté dans d’autres quartiers. Sur les réseaux sociaux, la compagnie nationale d’eau et électricité est la cible de toutes les attaques et critiques. L’approvisionnement normal de l’électricité n’a duré que le temps de l’accueil du sommet de la Francophonie.

Plan B

Selon les explications obtenues auprès des services de communication de la Jirama, plusieurs centrales hydroélectriques font face maintenant au changement climatique. La pression de l’eau n’arrive plus à soutenir les besoins des turbines au niveau de ces infrastructures. « Le problème de pluviométrie ces derniers temps avait eu un impact négatif sur le fonctionnement des centrales hydroélectriques. La pression de l’eau est insuffisante au niveau d’Andekaleka, Mandraka et surtout Sahani­votry. Nous avons choisi de recourir au plan B en utilisant les centrales thermiques », a déclaré un responsable au niveau de la société.

Problèmes financiers, problème d’étiage, panne technique, vétusté des infrastructures, voilà les principaux motifs avancés par la Jirama depuis toujours pour justifier les coupures d’électricité. Face à cela, la facture ne cesse pourtant d’augmenter. Et la société d’État continue toujours de bénéficier d’une pluie d’aides financières de la part du gouvernement. Pour l’année 2016, une subvention à hauteur de 300 milliards ariary, soit près de 100 millions de dollars, est allouée à la Jirama et la subvention ne semble pas s’arrêter dans les prochaines années. Le budget de l’État prévoit déjà une subvention de 250 milliards ariary pour l’année 2017.

Lova Rafidiarisoa