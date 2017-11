Normal. Le retour en force des coupures de l’électricité, notamment les après-midi et les soirs, devient, en quelque sortes habituel dans plusieurs quartiers de la capitale. « On n’a plus parlé de délestage depuis un certain temps, mais on s’étonne de ces coupures et mini-coupures qui ont des conséquences désastreuses sur les machines et autre matériel », rapporte un propriétaire de cybercafé du côté d’Ampe­filoha, victime des coupures incessantes.

La Jirama précise alors que les coupures sont dues soit à la météo, soit aux travaux d’entretien qu’elle doit effectuer. « La pluie majorée d’un caractère venteux impacte sur les fils de distribution, c’est l’une des raisons de ces coupures », indique Feno Randria­narison, responsable de la communication au sein de la Jirama. Toutefois, celui-ci ajoute que la sous-station des 67 ha, dont la tête de câble a été court-circuitée, a subi des travaux d’urgence, hier. Cet incident a ainsi entraîné de longues ou des coupures intermittentes du côté d’Ambodin’isotry, Antoho­madinika, Isoraka, Ampasamadinika, Antsalo­vana.

D’autres travaux d’entretien périodiques se déroulent actuellement dans les autres localités, telles que Ilafy, Ambohidratrimo, Tsarasaotra, Alarobia Ambo­ni­loha, Ambo­hi­mangakely, Anosipatrana Soalandy, Beravina, Ambohi­jatovo, Ambatomitsangana, Am­pa­hitrosy, et ce jusqu’au 15 novembre. En outre, beaucoup de gens réclament l’alimentation des éclairages publics délaissés depuis trop longtemps.

Mirana Ihariliva