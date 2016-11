Réunion d’urgence, hier, à Ampandrianomby. Les problèmes de la société énergétique et l’alimentation en électricité ont été au centre des discussions.

Le ministre par intérim en charge de l’Énergie et des hydrocarbures, Herilanto Raveloarison a rencontré le staff de ce ministère ainsi que celui de la Jirama. L’occasion a permis à l’officier général de déclarer la guerre aux voleurs d’électricité. « Désormais, la chasse est ouverte contre cette pratique frauduleuse », a-t-il annoncé.

Le Conseil de gouvernement du mardi 26 octobre a adopté, au titre du ministère de l’Énergie et des hydrocarbures, un « Projet de décret portant contrôle et répression des pratiques frauduleuses de vol d’énergie électrique ». Tout porte à croire que toute personne impliquée dans des branchements illicites et dans les vols d’énergie électrique sera sanctionnée, y compris les em­ployés de la Jirama et les hauts responsables de la société.

Verbalisation

Ainsi, pour mettre fin à cette mauvaise pratique qui mine la Jirama, l’officier général dévoile ses batteries. « Des employés de la Jirama assermentés vont participer à l’opération et pourront verbaliser les fraudeurs ou voleurs », tance-t-il. À entendre cette décision, le gouvernement semble avoir l’intention d’aller jusqu’au bout dans ce « combat ». Mais pour l’instant, l’on ne connaît pas encore le sort ni les sanctions infligées « aux voleurs » pris dans le filet de ces agents. A noter que les auteurs de ces pratiques frauduleuses ont pu longtemps agir en toute impunité.

À Madagascar, une grande partie des abonnés de la moyenne tension serait coupable de vols d’électricité. Lors d’une opération de ratissage lancée par la Jirama, l’année dernière, plusieurs anomalies ont été constatées au niveau d’une bonne partie des clients utilisant une tension supérieure ou égale à 5000 volts. Cette pratique frauduleuse engendre un préjudice s’élevant jusqu’à des milliards d’ariary.

Des factures non recouvrées, du gasoil acheté à un coût plus élevé que le prix du marché et des pertes non techniques de production dues à des branchements illicites sont autant de problèmes qui plombent la situation financière de la Jirama. Pour éviter le chaos, les dirigeants de la Jirama ont réclamé davantage de subvention de la part du gouvernement malgache. Depuis 2012, cette enveloppe d’aide a atteint les 1500 milliards ariary.

Lova Rafidiarisoa