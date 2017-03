L’appel à candidature au poste de directeur général de la Jirama a reçu plus de 70 dossiers. La sélection se fera dans les jours qui viennent par un cabinet international.

Des piles de dossiers. L’appel à candidature au poste de directeur général de la Jirama a drainé plus de candidats que prévu. D’après une source informée auprès de la société

d’État, « la Jirama aurait reçu au moins 70 dossiers vendredi après-midi, c’est-à-dire la veille de la date de clôture de ce dossier. Ce chiffre devrait encore augmenter ».

La dernière semaine de clôture de candidature a vu ainsi une explosion de manifestations d’intérêt de la part des candidats intéressés. À une semaine de la date butoir, les responsables au sein de la société ont annoncé « huit candidats ». Lantoniaina Rasoloelison, administrateur délégué de la Jirama avait déclaré le samedi 18 mars que « il n’est plus question de report de cette date du 25 mars. Le candidat sélectionné devrait mettre en priorité le redressement de la compagnie d’eau et d’électricité, avec comme objectif le retour à l’équilibre d’ici 2020 ».

Quelques jours plus tard, ce responsable avait parlé d’une vingtaine de candidatures. C’était à l’occasion de la « Knowledge fair » sur l’énergie organisée dans les locaux de la Banque mondiale le mercredi 22 mars. Au vu de ce rythme, les candidats se sont manifestés au dernier moment. C’est pourquoi, le chiffre de 70 candidatures devrait encore évoluer. D’ailleurs, la Jirama attendait encore l’arrivée de certains dossiers de candidats en dehors d’Antana­narivo envoyés par voie postale.

Les premières informations qui filtrent au sein de la société annoncent divers profils de candidats.

Bon manager

Des dossiers d’expatriés malgaches, des professionnels du secteur énergies, des anciens cadres de groupes internationaux ont déposé des dossiers de candidature. « Ce qui démontre la volonté de certains nationaux de faire sortir la Jirama de sa situation actuelle », soutien notre source.

À part être un bon manager, le candidat doit répondre à certains critères. Il doit par exemple avoir une capacité à diriger dans des situations de crises et sous pression, et être doté de connaissances des métiers de l’énergie et de l’eau et/ou une capacité d’apprentissage affirmée.

« Nous attendons encore quelques jours, le temps nécessaire pour l’arrivée des candidatures en dehors de la capitale avant de procéder à la prochaine procédure. Ces dossiers feront l’objet d’une sélection par un cabinet de recrutement international », indique notre source. Ce cabinet devrait soumettre trois noms au Conseil des ministres qui tranchera.

Le recrutement du DG de la Jirama est attendu depuis plusieurs mois. Cette démarche entre dans le cadre du plan de redressement de la compagnie sollicité par le projet d’amélioration de la gouvernance et des opérations dans le secteur de l’élec­tricité (Pagose), financé par la Banque mondiale. La nomination de tous les cadres supérieurs devrait se faire en toute transparence. Après la nomination du nouveau DG et le bouclage du nouvel organigramme, d’autres appels à candidature sont aussi attendus pour les au­tres postes.

Le conseil des ministres du jeudi 19 janvier a nommé Lantoniaina Rasoloelison en tant qu’administrateur délégué de la Jirama, et qui dans la foulée n’est pas « candidat » à ce poste de DG comme l’ont annoncé ses proches collaborateurs. Celui-ci dispose ainsi de trois mois pour mener à terme sa mission dont la mise en place des nouvelles structures de direction au sein de la Jirama.

Lova Rafidiarisoa