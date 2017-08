Une cuve de fuel a explosé à la centrale thermique de la Jirama hier. Deux ouvriers y ont laissé la vie et quatre autres sont hospitalisés.

Une colonne de flamme s’est élevée à plus de 20 mètres du sol dans l’enceinte du central thermique d’Ambohi­manambola. L’ex­plosion d’une cuve de fuel a fait deux morts. Quatre rescapés ont été pour leur part évacués à l’hôpital d’Ampefiloha. Parmi ces survivants, l’un est encore placé en observation médicale.

Une équipe de sept ouvriers était en train d’effectuer des travaux de maintenance sur la citerne lorsque le pire s’est produit. L’opération consistait à installer des feuilles isolantes sur la paroi.

«Nous étions sept à avoir travaillé sur la cuve lorsqu’elle a soudainement explosé. Le

souffle m’a projeté à quelques mètres. En atterrissant, j’ai perdu connaissance», confie Bruchard Razafindrabe, l’un des survivants. Cloué sur son lit d’hôpital, ce jeune homme de vingt-deux ans est touché dans le dos.

D’une capacité de 750m3, la cuve meurtrière communique avec une imposante citerne principale.

«Le débit de fuel en amont était apparemment trop important, à tel point que la pression exercée l’a fait éclater», estime le rescapé.

Victime de suffocation, un deuxième ouvrier hospitalisé est sous perfusion.

«Mon travail consistait à monter des échafaudages. Je m’attelais aux installations sur une cuve adjacente lorsque le pire s’est produit. Coincé en hauteur dans mon harnais de sécurité, j’ai échappé de justesse à une mort par asphyxie. Une épaisse fumée d’hydrocarbure a enveloppé les lieux», relate Dominique Rali­manana, encore sous le choc.

Des câbles à haute tension pendent dangereuse­ment au dessus de la cuve. Arraché d’un coup sec par la forte pression, le couvercle a été projeté sur ces lignes de transport électrique, ce qui a provoqué un court-circuit. La thèse qu’un arc électrique ait enflammé le fuel contenu dans la citerne est privilégiée.

«Il est encore trop tôt pour se prononcer sur l’origine du drame. Il faudrait attendre les résultats de l’enquête. En tout cas, un accident semble tenir la route, plutôt que la piste criminelle», rassure néanmoins Olivier Aimé Jaomiary, directeur général de la Jirama.

Non conformité

Ce sinistre est survenu dans la terminale de la compagnie turque Aksaf Power Energy, dont les machines développent une puissance électrique de 50 mégawatts. Les victimes travaillent en revanche pour l’OTI, une entreprise prestataire.

«Les impacts d’un pareil gap momentané de la production est quasiment insignifiant sur l’ensemble du réseau», rassure le directeur général de la compagnie de l’eau et de l’électricité.

L’incendie s’est déclaré aux alentours de 10h30. Cinq minutes après, l’alerte a été donnée dans la caserne des sapeurs-pompiers à Tsaralalàna.

«Tous les véhicules et effectifs disponibles ont été mobilisés. Deux ambulances et sept fourgons pompe-tonnes ont été envoyés à la rescousse, avec l’appui des postes avancés d’Andravoahangy et d’Anosi­vavaka. Un personnel réduit a assuré la permanence dans les casernes. Batailler contre le feu d’hydrocarbure n’a pas été tâche aisée. Il a fallu l’étouffer avec de la mousse, produit que nous n’avons pas en importante quantité», lance le colonel Michel Rabemanantsoa, chef des casernes des sapeurs-pompiers de la commune urbaine d’Antananarivo.

«Attaquer l’embrasement, refroidir le site et endiguer la progression des flammes vers les autres cuves de produit inflammable, notre intervention s’est résumée autour de ces trois actions», ajoute-t-il.

Un renfort dépêché par l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) a débarqué vers midi et demi pour administrer le coup de grâce à la fournaise, avec leurs puissantes lances. Après trois heures de lutte, l’incendie a été complètement éteint vers 13h 30. Parmi les hauts responsables venus sur place, certains ont néanmoins signalé des normes de sécurité non conformes.

«Une enquête technique sera ouverte à l’interne au sein de la Jirama et de ses partenaires afin de faire la lumière sur cette affaire. En revanche, la gendarmerie ainsi que la police ouvriront une enquête judiciaire», annonce le contrôleur général de police Jean Jacques Andrianisa,

ministre de la Sécurité publique.

Un vent de panique a soufflé au moment des faits. Désemparées, les personnes sur place ont évacué les lieux en un éclair. Les activités ont repris leurs droits dans l’après-midi.

Seth Andriamarohasina