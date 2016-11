Le Rallye International de Madagascar de ce weekend proposera trois épreuves spéciales à Mahamasina. Du spectacle à 100 % dédié au grand public.

À quelques jours du début du Rallye in­ternational de Madagascar, on ne parle pratiquement que des fameuses « spéciales spectateurs », prévues à Mahamasina.

Tout le monde félicite l’initiative de la Fédé­ration du sport automobile de Madagascar, de tenir des épreuves en pleine ville. Et tout le monde a hâte que l’on soit vendredi, pour la première d’entre elles.

« Cela fait longtemps qu’on voulait organiser une spéciale en ville. L’idée étant de se rapprocher du grand public et de montrer ce qu’est le rallye. On voulait vraiment innover », confie à ce propos le président de la FSAM, Jimmy Rakotofiringa.

Mais voilà, il fallait encore trouver un site adéquat, capable d’accueillir un tel événement. « On en avait plusieurs en tête. Après réflexion et analyse, on a finalement choisi Mahamasina. Les dirigeants de la Commune ont immé­diatement exprimé leur enthousiasme. Avec ces trois spéciales à Mahamasina, ainsi que les spéciales dans la périphérie Nord-Ouest d’Anta­nanarivo, on voulait casser la routine et apporter quelque chose de vraiment nouveau », rajoute-t-il.

Du pur spectacle

Cette 37e édition du Rallye International de Madagascar, qui constitue la septième et dernière manche de la saison, comptera quatorze épreuves chronométrées, d’une longueur totale de 193,75 km. Parmi elles, onze spéciales du côté d’Ambohi­tratrimo, de Mahitsy et d’Ampanotokana, sur de nouvelles pistes dont une bonne partie a été fraichement réhabilitée par la fédération et ses partenaires. Et à coté, les trois « spéciales spectateurs » d’un kilomètre à Mahama­sina, prévue ce vendredi à 15h30, ce samedi à 18h et dimanche à 13h50.

« Ce sera du pur spectacle pour le public, afin de promouvoir le rallye. En ce qui concerne les dispositions logistiques, des barrières seront installées tout autour du site. Nous travaillons de concert avec la police communale. À côté, des civils nous aideront aussi à assurer la sécurité », conclut le numéro un de la FSAM.

Haja Lucas Rakotondrazaka