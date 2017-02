La réouverture officielle du centre de loisirs T-Toon sera lancée ce samedi 25 février. Un marathon de jeux et de lots à gagner seront à l’affiche pour marquer le coup.

T-Toon, a place to play. Ce lieu culte des jeux de société, sis à Ampandrana, rouvre ses portes pour le plus grand plaisir des gamers. Nouvelle gérance, nouveaux jeux mais toujours le même concept !

À la tête de T-Toon se trouvent désormais Lalaina Rajosoa et Sandro Ramana­linarivo, qui ont repris le flambeau délégué par les concepteurs du lieu. Pour célébrer leur retour en force, ils organisent pour la journée du samedi 25 février, un Maratoon où des équipes (2 personnes/groupe) s’affronteront sur le terrain de jeu!

Qui veut gagner des millions, Money Drop, Khô Lanta, Prem’s, Let Master, Mim Too, Taboo… Les nouveaux jeux comme les classiques indémodables seront à portée de main. Des lots souvenirs à rafler en sus !

Dans un souci de préser­ver l’esprit collectif, le contact et le plaisir du jeu, T-Toon a décidé de mettre hors-jeu leur wi-fi. « On se déconnecte de son téléphone pour mieux se connecter avec les autres », renforcent les deux associés. Le feeling ne sera pas que ludique. Le palais y trouvera également son compte. Nuggets de poulet, hamburgers et brochettes viennent rafraîchir la carte du lieu (à partir de Ar 3 000).

Les boissons disponibles sont non alcoolisées (à partir de Ar 2 500). La formule gagnante reste la même : entrée gratuite, jeux gratuits, jamais de paris, consommation souhaitée.

Journées récréatives

T-Toon accueille les jeunes comme les adultes, les familles comme les amis, les minus comme les « genus ». Mais la majorité des abonnés recense les collégiens, lycéens et étudiants. Entre deux cours ou en l’absence de profs, en semaine ou en week-end, les jeunes peuvent investir les lieux pour jouer ou réviser.

« On préfère leur ouvrir les portes même dès 8 heures plutôt que de les voir traîner dans les rues, dans les bars et les karaoké. Ici, ils ont l’espace nécessaire pour s’amuser et s’enrichir intellectuellement », soutiennent Lalaina et Sandro.

Dans cet élan, la team T-Toon projette d’organiser chaque mois des journées récréatives, ateliers artistiques et ponctuellement, des journées de l’emploi pour les étudiants. Et à la demande des gamers, de remettre sur le tapis, le quizz hebdomadaire axé sur Madagascar (histoire, culture…).

Sarindra Andriatsiafa