Des artistes d’horizons divers porteront l’étendard de la Grande île lors de la VIIIe édition des Jeux de la Francophonie

Pour sa VIIIe édition, les Jeux de la Francophonie se tiendront en Côte d’Ivoire, dans la ville d’Abidjan, du 21 au 30 juillet. Ils sont ainsi vingt-deux artistes toutes disciplines confondues à y concourir pour la Grande île. Ils seront placés sous le signe des valeurs de solidarité, de diversité et d’excellence, de la promotion de la langue française, de la paix et du développement à travers les rencontres de jeunes francophones.

Arborant la fierté nationale, ce sont principalement de jeunes artistes contemporains, talentueux et prometteurs qui composent la sélection malgache dans le volet culturel. Huit disciplines artistiques y seront ainsi représentées, selon le Ministère de la Culture, de la promotion de l’artisanat et de la sauvegarde du patrimoine. Elles concernent la création numérique, la littérature, la peinture, la sculpture, le marionnettisme, la création pour le développement durable, la photographie et la danse de création.

Pluridisciplinaire

Parmi ces artistes se retrouve, notamment, le jeune Koloina Famenontsoa Rakotoarisoa, dit Tanguy, dans la catégorie création numérique. « Graphic – designer », il a forgé ses expériences en collaborant avec plusieurs boîtes de création numérique de la capitale. Avec une maîtrise exceptionnelle des derniers logiciels de traitement d’images, Tanguy s’affirme comme un atout majeur de la sélection malgache.

De même, Anjoanina Harivahy Ramaroson, dit Mossieur Njo, jeune auteur contemporain va porter haut le drapeau malgache. Il s’est pleinement découvert en fin d’année grâce à son roman dystopique « Lisy Mianjoria », suivant les traces d’E.D. Andriamalala et de Clarisse Ratsifandrihamanana. Un jeune gaillard, aussi créatif que fraternel, issu de l’écurie Is’Art Galerie Ampasa­nimalo, Taka Andrianavalona concourra pour la peinture. Maherisoa Rakotomalala concourt dans la catégorie sculpture en y affichant une identité propre à lui-même. Travaillant surtout à partir de recyclage et de récupération, il y illustrera le savoir-faire malgache sous toutes ses formes. La compagnie Zolobe d’Antsiranana promet d’émerveiller aussi bien les yeux que les oreilles à l’occasion. Armée des marionnettes géantes de papiers mâchés, la compagnie et ses membres réjouiront le jury des jeux en affichant le

folklore enivrant de Madagascar.

Les heureux élus au complet

Création numérique : Koloina Famenontsoa Rakotoarisoa dit Tanguy.

Littérature : Anjoanina Harivahy Ramaroson dit Mossieur Njo.

Peinture :Taka Andrianavalona.

Sculpture : Maherisoa Rakotomalala.

Marionnettes géantes : la compagnie Zolobe composé de Cléopâtre Rasoafara, Jean Luc Nomenjahary Rakotobe, Hugues Nasainjanahary Rakotobe, Fenoarivelo Razakanirina Behavana, Paul Edwardo Jaomazava et leur coach Eric Dama.

Création pour le développement : Marcel Ramiandravola.

Photographie : Mahefa Dimbiniana Randrianarivelo.

Danse de création : Angelico Kirkou, Fabrice Mora, Nomenjahary Todihasina Randriamanantena, Anitah Fidélise Joma, Robson Manjarison, Julienne Njarasambatra, Oliva Randrianasolo, Nasia Thonny Randriamanantena, ainsi que leur coach Zoé Johnson Dinampitia Randrianjanaka et Jean Richard Randrianarison comme technicien aux lumières.

Andry Patrick Rakotondrazaka